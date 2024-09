Pensionarii care pot cere recalcularea pensiei în fiecare an. Există o singură condiție

Există o categorie de pensionari care pot solicita recalcularea pensiei în fiecare an! Este vorba despre vârstnicii care lucrează după ieșirea la pensie și contribuie la asigurările sociale. Aceștia pot cere, an de an, ca venitul lor de la stat să fie recalculat. Deci, se pot alege cu măriri frumoase. Iată ce spune legea!

O categorie de pensionari are parte de vești bune. Seniorii pot cere recalcularea pensiei, în fiecare an, dacă după ce ies la pensie continuă să muncească și să contribuie la asigurările sociale. În acest fel, ei pot solicita ca venitul lor de la stat să fie recalculat, an de an.

Așa, se pot alege cu sume frumoase după o viață întreagă de muncă. Recalcularea aceasta permite majorarea pensiei pe baza contribuțiilor suplimentare adunate în urma activităților profesionale desfășurate post-pensionare, potrivit Legii nr. 360/2023.

CITEȘTE ȘI: Pensionarii care primesc 100 de lei în plus din octombrie 2024

„Dacă până la 31 august 2024 recalcularea se făcea și de cinci ori pe an, acum se face doar o singură dată”, a ținut să spunsă Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași, conform Money.ro

CITEȘTE ȘI: Cum poți cumula pensia şi salariul. Casa de Pensii a explicat noua lege pentru toți românii

Ce modificări importante au fost anunțate de Casa Națională de Pensii Publice

Această lege vine și în sprijinul pensionarilor cu invaliditate, căci aduce o modificare majoră. Din 2023, ei pot cumula pensia de invaliditate cu alte venituri, indiferent de gradul de invaliditate.

Înainte de legea aceasta, cumularea veniturilor era permisă doar cu anumite condiții, în funcție de gradul de invaliditate. Ei bine, modificarea vine în ajutorul celor care pot desfășura diverse activități plătite, în ciuda problemelor fizice pe care le au.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) susține că legea este valabilă pentru toți pensionarii de invaliditate din sistemul public de pensii, pentru a le da ocazia să aibă parte de venituri mai multe fără a avea restricții legate de gradul de invaliditate.

În Legea nr. 360/2023 este precizat și ce pensionari au dreptul să cumuleze pensia cu alte venituri, dar și în ce cazuri nu este permis acest lucru. Vârstnicii care primesc pensie și continuă să lucreze, dar plătesc dările la stat, pot cumula veniturile lor cu pensia.

O excepție o reprezintă pensia de urmaș. În cazul soțului supraviețuitor nu se poate cumula această pensie cu alte venituri lunare care sunt mai mari decât salariul minim brut pe economie, stabilit la 3.700 de lei începând cu 1 iulie 2024.