Pensionarul de 106 ani aventuros! E mai energic decat un tanar. De ziua lui, s-a dat pe tiroliana. Ce il mentine TANAR

Locuieste in Marea Britanie si este aventuros, in ciuda varstei sale inaintate.

Pensionarul de 106 ani aventuros! E mai energic decat un tanar. Numele lui este Jack Reynolds si locuieste in Derbyshire. Recent, barbatul a doborat pentru a treia oara un record mondial Guiness. Acesta a alunecat pe o tiroliana de 400 de metri, la o inaltime de 60 de metri.

Pensionarul de 106 ani aventuros!

Jack Reynolds s-a aventurat pe tiroliana pentru a strange fonduri pentru Strok Association. Este o fundatie din Marea Britanie care isi dedica munca prevenirii atacurilor cerebrale.

Fapta sa a fost transmisa in direct la emisiunea „Good Morning Britain” transmisă de ITV. Jack Reynolds a marturisit, in trecut, ca se mentine in forma buna si are o sanatate ok cu ajutorul unei bauturi.