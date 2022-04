Pentagonul a publicat 1.500 de documente care au legătură cu fenomenul extraterestru și OZN-urile. Informații extrem de interesante

În urma unei solictări FOIA ( Freedom of Information Act), 1.500 de documente care au legătură cu OZN-urile au fost publicate de către Pentagon. Informațiile sunt tulburătoare pentru cei care cred în existența vieții extraterestre.

Întâlnirile cu OZN-uri ar fi provocat americanilor arsuri cauzate de radiații, leziuni ale creierului și ale sistemului nervos și chiar „sarcini inexplicabile”. În perioada 2007 – 20012 SUA a pus bazele unui proiect secret, Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), care are legătură cu fenomenul extraterestru și OZN-urile. (VEZI ȘI:FENOMEN STRANIU LA TÂRNĂVENI. CE AU OBSERVAT LOCALNICII PE CER, NOAPTEA)

Potrivit experților în ufologe, întâlnirile cu OZN-uri sau extratereștri sunt de patru tipuri și se diferențiază astfel:

Întâlnire de gradul 1 – dacă un OZN este la o distanță mai mică de 150 metri față de persoana care îl vede.

Întâlnire de gradul al 2-lea – observațiile sub 150 de metri, distanță mai mică de 150 metri și obiectele lasă urme detectabile (pe sol, pe plante, asupra oamenilor, în aparatura electronică).

Întâlnire de gradul al 3-lea – dacă apar și ocupanții obiectelor zburătoare, în diverse forme.

Întâlnire de gradul al 4-lea – în cazul în care oamenii sunt răpiți de extratereștri.

Un document care se remarcă din colecție este un raport intitulat ”Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues”, din martie 2010.

Raportul descrie 42 de cazuri din dosare medicale și 300 de cazuri „nepublicate” în care oamenii au suferit răni după presupuse întâlniri cu „vehicule anormale”, care includ OZN-uri. În unele cazuri, oamenii au prezentat arsuri sau alte afecțiuni legate de radiațiile electromagnetice. Raportul a remarcat, de asemenea, cazuri de leziuni cerebrale, leziuni nervoase, palpitații cardiace și dureri de cap legate de întâlnirile cu vehicule anormale. (VEZI ȘI:UN ASTEROID URIAȘ AMENINȚĂ PĂMÂNTUL! FENOMENUL VA AVEA LOC ÎN 2027:” VA PROVOCA MILIOANE DE VICTIME ÎN 48 DE ORE”)

Efectele raportate ale întâlnirilor cu OZN-uri includ „sarcini inexplicabile”, „răpiri aparente”, paralizii și experiențe de telepatie, teleportare și levitație percepute.

Raportul eliberat de Pentagon concluzionează că există „suficiente dovezi pentru a susține ipoteză conform căreia există sisteme avansate care depășesc puterea de înțelegere”.

