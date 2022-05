Interpreta de muzică populară Maria Cârneci a intrat rapid în inimile ascultătorilor cu ajutorul talentului său, dar și prin sinceritatea de care a dat dovadă, de-a lungul carierei. Deși a fost de multe ori departe de familie, Maria Cârneci a depus tot efortul necesar pentru a se dezvolta pe plan profesional și a-și crea un renume în industria muzicală, de pe urma căruia a reușit să strângă un profit generos.

Interpreta de muzică populară a avut parte de o copilărie modestă, care a motivat-o să aspire la un trai mai bun, pe care să îl poată oferi băiatului său.

„Nu mă interesează palatele”

Cu ajutorul succesului ei remarcabil, artista a reușit să își depășească standardele, evoluând din punct de vedere financiar. Chiar dacă Maria Cârneci nu are pretenții pentru o viață de lux, s-a zbătut să nu le lipsească nimic celor dragi.

Cântăreața mărturisește că familia este cel mai scump dar, iar toată munca depusă este dedicată fiului său, Eduard.

„În viața asta, nu ne dă Dumnezeu chiar toate zilele în roz sau toți banii din lume. Nici n-aș avea nevoie. Am alergat după ei, am vrut să demonstrez și să fac ce mă ajută Dumnezeu, ca ai mei, băiatul meu, să o ducă puțin mai bine decât am dus-o eu.

Nu că nu am dus-o bine, dar în strictul necesar să aibă un nivel de viață mai bun.

Nu mă interesează palatele. Aici ne folosim de toate, dar tot aici rămân. Suntem trecători și atunci de ce să am necaz sau să invidiez pe unul care are ceva în plus?”, a povestit Maria Cârneci în podcastul lui Valentin Sanfira.

