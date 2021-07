Maria Cârneci nu a reușit nici acum, după aproape doi ani de la moartea soțului, să accepte că jumătatea ei s-a stins. Cântăreața a devenit, în ultima perioadă, o prezență rară atât la evenimentele mondene, cât și la emisiunile TV. Reporterii CANCAN.RO au luat legătura cu celebra artistă și au aflat cu ce-și ocupă timpul, dar și care mai este starea ei.

Se știe deja că artista a suferit îngrozitor după moartea soțul ei, Romulus Petrescu. Bărbatul a decedat, la spital, în noiembrie 2019, la vârsta de 66 de ani, după o luptă dură cu cancerul.

Maria Cârneci, decizie radicală după decesul soțului

După ce jumătatea ei s-a stins, Maria Cârneci a refuzat să mai urce pe scenă, o bună perioadă, ținând doliu. Mai apoi a revenit, însă fanii nu mai au ocazia să o revadă atât de des în platourile de televiziune sau la spectacole.

Cântăreața își petrece mai tot timpul acasă, alături de nora ei și de nepoți, aceștia din urmă fiind cei care mai reușesc să-i smulgă câte un zâmbet. Ei practic îi alină durerea din suflet și o fac, pentru moment, să mai uite de suferința provocată de pierderea soțului.

“Sunt bine, mulțumesc. Sunt cu treburi pe acasă, mai am lucruri de rezolvat. În rest, stau cu nepoții, cu nora, ei mă fac să mai uit de tristețe.

Nu pot să spun că m-am vindecat, nu cred că mă voi vindeca vreodată… dar atunci când sunt acasă cu copiii, cu nepoții mai uit de suferință. Spectacole am mai avut, dar sunt mai puține. Se vede că e criză… oamenii nu mai organizează spectacole ca înainte, când alergam de la unul la altul.

Mai am nunți, evenimente private, dar spectacole în aer liber, organizate de primării, cum era înainte, nu prea mai sunt”, a declarat Maria Cârneci pentru CANCAN.RO.

Maria Cârneci: „Pentru mine, vacanța nu mai are același farmec”

Întrebată dacă va pleca în vacanță în această vară, îndrăgita artistă ne-a dezvăluit că nu mai are asta în plan. “Vacanță? Ce vacanță? Pentru mine, vacanța nu mai are același farmec de când nu mai este soțul meu. Am fost anul trecut cu copiii și nepoții la bulgari… dar vacanțe, cum am avut, n-o să mai am. Nu mi-am făcut planuri în acest sens și oricum, eu, după ce soțul meu s-a stins, văd altfel lucrurile.

Nu mai pun preț pe orice lucru, orice problemă, nu contează nimic, sănătatea este cea mai importantă.

Iar eu pe asta pun preț, pe sănătate, în primul rând. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem cu toții bine, sănătoși, și eu, și familia”, ne-a mai spus Maria Cârneci.

