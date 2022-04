Pep Guardiola: „A fost un meci fantastic!”

Pep Guardiola, antrenorul formației Manchester City, a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a câștigat-o cu 4-3 contra celor de la Real Madrid în manșa tur a semifinalei Champions Legaue, că meciul a fost unul „fantastic”.

„Din păcate, nu am reușit să marcăm mai mult. Am avut probleme cu ieșirea din defensivă, am fost nervoși cu mingea la picior și am greșit destul de mult, lucru pe care nu-l facem în mod obișnuit. I-am felicitat pe jucători pentru prestația avută. Un meci fantastic! Cred că momentele în care ei au reușit să intre în meci au fost și din cauza noastră. Se întâmplă să faci greșeli cum a fost la penalty. Trebuie să înțelegem, este cel mai înalt nivel. Am avut un adversar foarte bun, care te pedepsește imediat. Nu pot să le cer mai mult jucătorilor, au făcut tot ce au putut și cu mingea, și fără ea. Fotbalul este un spectacol fantastic, ambele formații au căutat să atace. De asta vreau să-l felicit pe Ancelotti. Totuși, și noi am arătat că merităm să fim aici. Mergem la Madrid să câștigăm”, a declarat Pep Guardiola la fialul partidei.

Kevin De Bruyne (min.2), Gabriel Jesus (min.11), Phil Foden (min.53) și Bernardo Silva (min.74) au marcat golurile formaţiei antrenate de Pep Guardiola, „galacticii” punctând prin Karim Benzema (min. 33, 82 – penalty) şi Vinicius Junior (min. 55).

Manşa secundă se va juca pe „Santiago Bernabeu” pe 4 mai 2022. În cea de-a doua semifinală se vor duela Liverpool și Villarreal, manșa tur urmând a avea loc astăzi de la ora 22:00 pe „Anfield”.