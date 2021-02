Pepe a refuzat să participe la Survivor România. Motivul: „Fac urât, nu mă pot abține”

Pepe a mărturisit că a refuzat să participe la Survivor România. Vedeta de la Antena 1, care acum se pregătește pentru sezonul 16 „Te Cunosc de Undeva”, a mărturisit și de ce nu poate fi concurent la o astfel de competiție.

Artistul a explicat că nu poate trăi fără telefon și se enervează foarte repede. „Cum să trăiesc patru luni fără telefon?! Eu îmi ştiu limitele, fac urât de tot, nu mă pot abţine.

Sunt om echilibrat până mă enervez sau faci mişto de mine. După aia, mă transform. De asta nici nu am vrut să particip la niciun show din asta, gen Survivor sau Asia Express. Am fost la nişte negocieri şi când am auzit că nu am mâncare, nu am telefon, nu am acces la nimic. Am renunţat! Eu trebuie să îmi fac damblalele. Trebuie să mănânc, eu mă descurc. Dar să mă lase în pace să fac ce vreau eu”, a spus Pepe, în emisiunea sa Barul online.

Cum vor împărți Pepe și Raluca Pastramă custodia fetițelor

În vârstă de opt ani, Maria și sora ei mai mică, Rosa, care are cinci anișori, le-au spus părinților că își doresc să locuiască în casa în care au stat până când au intervenit problemele între ei. Deciși să le protejeze cât mai mult în urma despărțirii lor, Raluca și Pepe au acceptat dorința prințeselor lor.

“Maria și Rosa au spus că ele vor în casa lor, dar vor să stea și cu mami, și cu tati. Astfel, ele vor locui cu Pepe, dar vor petrece timp și cu Raluca, de fiecare dată când vor dori”, a declarat un prieten de-al foștilor parteneri de viață pentru publicația impact.ro.

“Raluca le va putea lua fetele de fiecare dată când dorește, dar le va aduce apoi să doarmă în vila din Pipera. Excepție vor face weekend-urile în care fetele vor rămâne la ea, conform unui program care va fi oficializat la notar, și evenimentele importante din familiile celor doi. Mai precis, atunci când Raluca va avea vreo aniversare, Maria și Rosa vor petrece alături de ea, și invers”, a mai precizat aceeași sursă.