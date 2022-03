Pepe a spus adevărul despre sarcina iubitei sale, Yasmine Ody: ”Este o știre falsă”

În ultimele zile s-a tot scris despre sarcina iubitei lui Pepe, pe nume Yasmine. Însă, au apărut informații false. Artistul a făcut lumină în acest caz. În câte luni este însărcinată, de fapt, partenera cântărețului?

Pepe se poate numi un bărbat împlinit. Acesta urmează să devină tată pentru a treia oară. După divorțul de Raluca Pascu, artistul și-a găsit liniștea în brațele altei femei, pe nume Yasmine Ody, iar acum, cei doi urmează să devină părinți. Vedeta a dat vestea cea mare pe scenă, în timpul unui concert pe care l-a susținut într-un restaurant din Herăstrău.

Pepe: ”Este o știre falsă că este însărcinată în 7 luni”

Inițial, în presă, au apărut informații referitoare la faptul că iubita lui Pepe ar fi însărcinată în 7 luni, însă nu este adevărat. Cântărețul a declarat că, Yasmine este gravidă în 5 luni.

”Sunt foarte mândru și fericit! Suntem foarte fericiți! Dumnezeu le așează cum știe el mai bine! Am știut și eu cu cine să împart știrea, cei din familia mea și prietenii mei apropiați știau, apoi mi-am asumat ce am vorbit cu cei din familia Pepe online, abonații mei de pe contul de YouTube și de pe pepe.ro, toți cei care au participat la toate evenimentele online pe care le-am susținut pe timpul celor 2 ani de pandemie, am o întreagă familie acolo care m-au sprijinit și au susținut tot ceea ce am făcut. Lor le-am împărtășit secretul undeva prin luna decembrie, la final.

Este o știre falsă că este însărcinată în 7 luni, e în 5 luni, cam așa, pe mine nu m-a întrebat nimeni detalii, așa au scris! Și chiar m-am bucurat că s-a ținut secretul și că timp de o lună și jumătate nu a răsuflat vestea în presă”, a declarat spus Pepe pentru Click.

Vedeta mai are încă două fetițe din căsnicia cu Raluca Pascu, Rosa și Maria. Ciudat, însă, este faptul că fosta soție a lui Pepe este și ea însărcinată cu actualul partener.

