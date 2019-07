Pepe, declarație șocantă despre Anamaria Prodan. De ce l-a bătut, de fapt, Prodanca pe Dan Alexa

Scena controversată dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa a stârnit și stârnește, încă, foarte multe comentarii. Unul dintre cei care au ținut să își exprime punctul de vedere este chiar Pepe. Deși, inițial, a declarat că nu dorește să comenteze, Pepe a ținut să facă unele precizări referitoare la subiectul ”fierbinte”.

Întrebat cum ar fi reacționat el dacă ar fi fost în locul lui Dan Alexa și ar fi încasat un pumn, Pepe a fost tranșant. Și spune că – într-un astfel de caz – ar fi ”imobilizat-o” ca să nu-l primească și pe al doilea. Mai mult, Pepe a izbucnit în râs.

„Hai, mă, mă întrebați numai de subicetul ăsta… Vorbim și de el că, într-adevăr, e subiect. Cum aș fi reacționat? Habar n-am. Astea sunt niște reacții… Din punctul meu de vedere, el a reacționat foarte bine, s-a întors și a plecat. Nu poți să te lupți cu o femeie. Există acel instinct de apărare pe care îl are un om în el și pe care îl descoperă atunci când este atacat și poți reacționa așa, la secundă. Baf, baf! Și i-o dai înapoi. Nu știu dacă aș fi făcut același lucru, habar n-am. Probabil aș fi imobilizat-o, să nu mi-l dea pe al doilea. Adică o prinzi de mână, i-o sucești, o pui la pământ și chemi poliția. Nu știu”, a spus el, izbucnind din nou în râs. „Nu mă mai întrebați din astea, n-aș fi făcut genul ăla de „dă-mi-o și pe partea cealaltă că nu m-ai nimerit bine”, „hai că închid ochii să mă nimerești, să nu mă feresc” Nu știu, nu e subiectul meu și nici nu știu din ce motiv a fost croșeul respectiv. Dacă mă întrebați, în niciun caz nu cred varianta aia cu transferul sau cu jocul și cred că nu o crede nimeni”, a transmis Pepe într-un video publicat pe YouTube.

Anamaria Prodan, dezvăluiri-bombă despre iubita lui Dan Alexa

Provocată de Cătălin Măruță, Anamaria Prodan a vorbit și despre iubita lui Dan Alexa: “Dar s-a spus, de fapt, s-a scris mult despre faptul că totul ar fi plecat de la acea brunetă.”. Impresara a reacționat imediat cu o întrebare și, la un moment dat, a spus că nu a fost vorba de gelozie și că Andrada, iubita antrenorului de la Astra, a fost înăuntru cu ei.

“Dar nu ne-am plictisit de patru ani de acest subiect? Cu Anamaria cu Alexa, cu divorțul. Păi, cum să nu mă deranjeze (n.r.: prezența iubitei lui Dan Alexa)!?! Deci, Anamaria Prodan vinde cel mai bine în România (…). El este cel mai bun prieten al meu. Dar de ce să fie gelozie dacă fata era cu noi?!? (…). Deci, nu. Alexa este – si voi ati văzut declarațiile lui Laur – numai că la un moment dat… e normal să se scrie că Prodan divorțează. (…). Dar de ce nu-l întrebi pe Alexa. Normal că ne salutăm (…). Am vorbit cu Dan și am zis hai să nu mai facem conectare pe acest subiect (…). Este cel mai bun produs, este cel mai bun antrenor, este un caracter cu puțin se nasc. Eu mi-am cerut iertare. Dar, într-adevăr, eu am ieșiri din acestea. Sunt genul de om care își pune cenușă în cap și merge mai departe. (…). Eu am făcut performanță cu omul ăsta. Alexa este un caracter cum puţini se nasc. I-am cerut mii de scuze, am zis să ne calmăm. N-am ştiut că e presa. Eu am ieşiri dinastea şi le recunosc. Şi dacă nu recunoşti atunci ce să faci? Eu reprezint omul ăsta. Eu am făcut performanţă cu omul ăsta… oamenii ăştia n-au simţit în viaţa lor ce am simţit eu cu antrenorul Alexa: echipe promovate, jucători vânduţi”, a mai mărturisit Anamaria Prodan.

La final, prezentatorul de la Pro TV a făcut o glumă în legătură cu emisiunea pe care Anamaria Prodan o prezintă: “Deci, un nou slogan pentru «Gospodar fără pereche» ar putea fi: «Dacă nu te însori, te bat!»”. Sexy impresara s-a amuzat când a auzit replica lui Cătălin Măruță.

