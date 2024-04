Pepe, dezvăluiri uluitoare despre Raluca Pastramă! În timpul căsniciei, bruneta s-ar fi conversat cu amantul de pe telefonul fiicei sale

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre Raluca Pastramă, mama celor două fetițe ale sale. Artistul nu a mai răbdat, a renunțat la discreție și și-a făcut praf fosta soție.

Se poate spune că Pepe a decis să nu-și mai menajeze în niciun fel fost soție, ocazia prin care a profitat de șansă și a pus capăt tuturor speculațiilor din trecut, dar și din prezent. Aflat în platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, artistul a readus în discuție trecutul amoros al Ralucăi Pastramă. Reamintim că – după divorțul de Pepe – Raluca Pastramă s-a căsătorit cu Ibrahim Ibru, actualul soț și bărbatul care a făcut-o mama pentru a treia oară. Între timp, fosta soție a lui Pepe a fost surprinsă de CANCAN.RO în compania iubitului Ramonei Olaru, asistentă de la Neața cu Răzvan și Dani – vezi AICI imagini.

Pepe o face praf pe Raluca Pastramă: ”I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri”

Pepe a ținut să lămurească întreaga situație și i-a dezvăluit lui Dan Capatos că, încă de la finalul anului trecut, Raluca Pastramă s-ar fi folosit de telefonul fiicei ei ca să vorbească pe ascuns cu Iulian Dorina Aitean – în condițiile în care se vehicula faptul că Raluca și Ibrahim Ibru nu mai formează un cuplu de ceva timp și chiar au divorțat. Ei bine, cei doi încă sunt căsătoriți legal, iar actele de divorț nici măcar nu au fost depuse.

”M-am văzut cu Ibrahim. Nici nu s-au depus actele pentru divorțul lor. Eu în momentul în care am văzut în presă că divorțează, eu știam oricum cu cine e, pentru că sunt băiat deștept și se fac greșeli. Ce m-a deranjat personal i-am spus și mi-a dat block. Păcat… mai bine asculta ce i-am zis că nu ajungea în situația asta. Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu. Eu îi controlez telefonul copilului. Eu din noiembrie știu”, a spus Pepe în emisiunea lui Capatos.

Fiind într-o situație în care nu s-ar fi gândit niciodată că o să ajungă, Pepe a încercat să-și atenționeze, într-un mod civilizat, fosta soție – să fie mai atentă și să nu o mai folosească pe fiica lor drept paravan la întâlnirile ei cu bărbații.

„ Au vorbit pe telefonul copilului. I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri. Eu îmi protejez copiii, dar dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block… să fii sănătoasă!”, a spus Pepe. Eu când am văzut mesaje cu «iub» am crezut că are fiica mea iubit. Eu îi urmăresc telefonul fetei mele. Și când îți atrag atenția elegant tu îmi dai block. Atunci nu l-am sunat pe Ibrahim. Dar cum să iei copilul la întâlnire? De asta am luat foc. Nu am întrebat copilul, eu am văzut locația. Vorbesc fix de copil aici, ea face fix ce vrea cu viața ei”, a mai spus Pepe.

În altă ordine de idei, Pepe simte empatie față de actualul soț al Ralucăi Pastramă, Ibrahim. Artistul a spus că ține legătura cu el, vorbesc zilnic la telefon și chiar îl înțelege prin ce trece, situație trasă la indigo cu cea în care a fost și el când forma o familie cu mama fetițelor lui.

”Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic”, a conluzionat Pepe.

