Pepe, primele declarații despre relația cu Yasmine Ody: “Suntem foarte la început”. Mărturiile sincere făcute de iubita cântărețului

Contactat telefonic, Pepe a acceptat să facă public primele declarații despre relația pe care a început-o cu Yasmine Ody. Ei se cunosc de mulți ani, însă, flacăra iubirii s-a aprins între ei la scurt timp după ce cântărețul a semnat actele de divorț. Charismatica brunetă nu și-a dorit să comenteze povestea de dragoste pe care o are cu celebrul latino lover, subliniind că își dorește ca el să se ocupe de dezvăluirile din viața lor privată.

Pepe, primele declarații despre relația cu Yasmine Ody

În vârstă de 41 de ani, cântărețul a menționat că a decis să formeze un cuplu alături de Yasmine Ody de puțin timp, motiv pentru care nu își dorește să spună prea multe amănunte. Pepe a divorțat de Raluca Pascu pe 8 februarie 2021; custodia pentru Maria și Rosa Alexandra este comună.

“Nu vreau să dau, momentan, nicio declarație pentru că suntem foarte la început. Dacă vorbesc acum, m-aș grăbi. Nu e niciun secret și nu ascund că aș fi cu Yasmine, mai ales că am pus acele filmulețe cu noi pe Stories Instagram. Dacă aș spune vorbi acum că am o relație, și peste două luni nu vom mai fi împreună… Înțelegeți de ce nu vreau să vorbesc”, a declarat artistul pentru jurnaliștii de la click.ro.

Sunată și ea de un jurnalist al publicației pe care am menționat-o mai sus, Yasmine Ody a spus: “Eu nu am ce să discut. Tot ce doriți să aflați despre mine, vă poate spune Pepe. Sunați-l pe el, vă rog frumos. Eu nu am de ce să îmi fac reclamă”.

Yasmine Ody, fotomodel și make up artist

Yasmine Ody are 26 de ani, este fotomodel și a urmat cursuri de machiaj la Academia Georgiana Condică. Ulterior, și-a deschis un salon de make-up în Giurgiu, însă, oferă ședințe de machiaj și la domiciliul clientei/clientului, pe un preț de 100 de euro, potrivit celor de la click.ro.

Sursa foto: Facebook / @Pepe & @Yasmine Ody