Raluca Pascu, reacție acidă după ce Pepe și-a asumat noua relație: „Așa este el. La capitolul acesta am eșuat”

Pepe și-a asumat relația cu focoasa Yasmine Ody, însă Raluca Pascu nu a ezitat să vorbească despre acest subiect delicat. Bruneta a mărturisit că fostul ei soț este genul de bărbat care are nevoie de atenție, iar despre căsătorie…Raluca a povestit că a fost prea tânără pentru acest pas și a eșuat în privința câtorva lucruri.

Raluca Pascu a vorbit despre faptul că Pepe și-a asumat noua relație și cuvintele ei au fost alese cu grijă pentru ceea ce a dorit să exprime. Bruneta a povestit că artistul este un bărbat căruia îi place atenția, îi place să i se ofere tandrețe, dar a punctat și câteva lucruri despre mariajul lor.

Fosta soție a lui Pepe a declarat, pentru playtech.ro, că a fost prea tânără atunci când a intrat în mariajul cu Pepe, dar nu-i pare rău de greșelile făcute, căci din toate a învățat câte ceva.

„Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles!” a punctat Raluca Pascu, diplomat, despre noua relație a artistului.

Ce a spus Raluca despre mariajul cu artistul

Din experiența despărțirii de Pepe, Raluca a învățat foarte multe și acum, când a pus cap la cap toate lucrurile, a constatat că a fost mult prea tânără pentru a se căsători și pentru a trăi un eșec pe acest plan.

„Acum nu mă interesează anumite lucruri, am alte priorităţi. Nu simt nevoia unei aproprieri fizice sau psihice. M-am gândit mereu că voi fi soţia unui singur bărbat. Nu m-am imaginat vreodată că voi îmbrăca rochia de mireasă mai mult decât o dată în viaţă. Iar la capitolul acesta am eşuat. Trebuie să învăţ din greşeli, fiindcă am înţeles că poţi face greşeli şi la 40, şi la 50 de ani, şi mai târziu. Şi apoi trebuie să înveţi să le accepţi!

Eram prea copilă, când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am ştiut să manageriez, să controlez anumite situaţii şi lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc. Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproş pentru nimeni, ce spun acum, ci doar o constatare” a mai mărturisit Raluca Pascu, pentru sursa citată.