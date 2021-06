Raluca Pascu, prima reacție după ce Pepe și-a asumat relația cu Yasmina: “Mă simt invincibilă” | FOTO

Raluca Pastramă nu a amânat prea mult momentul până să aibă o primă reacție – mai mult sau mai puțin directă – la adresa relației pe care Pepe a început-o alături de Yasmina. În mesajul video transmis astăzi, fosta soție a artistului apare zâmbind și chiar a făcut un gest care a dat naștere multor discuții.

Raluca Pascu, prima reacție după ce Pepe și-a asumat relația cu Yasmina

În această după-amiază, Raluca Pascu s-a filmat în timp ce își aranja părul și, ulterior, în ipostaze de parcă poza, după care a făcut cu ochiul, după cum puteți remarca în colajul de mai jos. Înainte să publice înregistrarea, ea a a selectat șase versuri din melodia “Invincible”, lansată de rapperul american Pop Smoke. Evident, acestea sunt în limba engleză, respectiv, următoarele:

“I said, I feel invincible (Huh) / It’s a hundred niggas in the spot / I’m walkin’ through ‘em (I’m walkin’ through ‘em) / It’s 85 just to walk on / I don’t talk to these niggas (Nah) / ‘Cause a lot of these niggas be corny (Corny)” – ele se traduc astfel: “Am spus: «Mă simt invincibil/ă! (Huh)» / Sunt o 100 de negri în acel loc / Merg printre ei / Sunt 85 doar cei printre care trebuie să trec / Nu vorbesc cu acești negri / Pentru că mulți dintre acești negri sunt banali / fără nimic deosebit”.

În timp ce unii dintre fanii Ralucăi Pascu sunt convinși că ar fi un mesaj subliminal față de fostul soț de care a divorțat pe 8 februarie 2021 și cu care are două fetițe, alții cred că este o pură coincidență.

Pepe își mai dorește copii

Într-un interviu acordat înainte să își asume relația cu Yasmina, Pepe a mărturisit că s-ar însura pentru a treia oară dacă va găsi femeia potrivită și, desigur, ar mai experimenta rolul de tătic.

“Nu o să mă vedeți azi cu una, mâine cu alta, nu sunt genul. Dacă găsesc ceva serios, mă însor din nou. Dacă aș avea o relație, care în acest moment e extrem de posibilă, mai vreau și copii!”, a declarat cântărețul într-o emisiune de la Antena Stars.

Sursa foto: Cancan.ro & Instagram Stories /@ralucapascu1991