Pepe a recunoscut în direct! Artistul regretă că a divorțat de Raluca Pastramă: ”Ea a pus punct”

La patru luni de la divorț, Pepe a făcut mărturisiri uluitoare în direct. Se pare că artistului îi pare rău că el și Raluca Pastramă nu mai formează o familie.

Au fost unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Din păcate, însă… după aproape nouă ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Cele două fetițe ale lor au rămas la domiciliul mamei, iar Pepe locuiește singur.

Acum, la patru luni de la divorț, artistul a recunoscut în direct faptul că regretă divorțul de mama copiilor săi. Potrivit acestuia, cea care a dorit să sfârșească maiajul ar fi fost Raluca Pastramă.

”Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a spus Pepe la Xtra Night Show.

Raluca și Pepe au divorțat la notar

În ciuda faptului că toată lumea spera la o împăcare, lucrurile au luat o altă turnură. Pepe și Raluca au ajuns pe 8 februarie în fața notarului pentru a divorța. După aproape nouă ani de căsnicie, cei doi au decis să se înțeleagă și să gestioneze situația matur, de dragul fetițelor pe care le au împreună.

“Acte! Nu e așa simplu! – (n.r.: a răspuns după ce a fost întrebat de ce a durat atât de mult) – Exact cum ne-am dorit. Copiii vor rămâne la amândoi, suntem părinți amândoi! E o treabă cât se poate de normală, fără niciun fel de conflict, exact cum am spus! E foarte bine. E bine că nu s-a întâmplat nimic grav. Ne-am înțeles ca doi oameni maturi. E exact cum și-a dorit și cum ne-am înțeles!”, a declarat Pepe după ce a semnat actele de divorț.