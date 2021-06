Știrista de la Antenă și-a scos „pepenașii” la terasă

Iuliana Pepene a făcut, din nou, ravagii pe străzile din Capitală, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Aflată în compania a două prietene, prezentatoarea Observatorului Matinal și-a scos “pepenașii” la un local din zona de Nord a Capitalei, unde a tras cu poftă dintr-o țigară electronică. Urmează imagini în exclusivitate cu blonda de la Antenă, în plină “acțiune”.

De-a lungul timpului, Iuliana Pepene, cea supranumită “Bomba de energie” de către colegii ei, a încins imaginația bărbaților în mai multe rânduri, indiferent că se afla “pe sticlă” sau pe străzile din București. Ultima ei apariție în public a fost de-a dreptul răvășitoare, iar CANCAN.RO a fost pe fază și vă prezintă imagini “fierbinți” cu una dintre cele mai apreciate știriste de la Antenă.

Iuliana a „răvășit” zona de Nord a Capitalei

Având puțin timp liber la dispoziție, Iuliana Pepene și-a dat întâlnire cu două amice, la un local cu specific arăbesc din Capitală. Pe terasă, unde a băut doar apă și a tras, din când în când, dintr-o țigară electronică, prezentatoarea Observatorului Matinal și prietenele ei au petrecut în jur de o oră. La un moment dat, știrista nu a mai suportat căldura și și-a dat jos bluzița cu care venise inițial.

Ulterior, a putut fi admirată o priveliște de vis. Asistența a rămas blocată pe cămășuța scurtă din care “răsărea” un bust generos. Practic, bărbații care s-au aflat în zonă și care au fost, totodată, vigilenți au putut vedea pe viu decolteul larg, din care “țâșneau” cei doi “pepenași”. Prezentatoarea TV nu a părut deloc deranjată de privirile celor din jur și și-a văzut mai departe de ale ei.

“Pepenașii”, piesele de rezistență

După ce și-a salutat prietenele, s-a îndreptat, cu pași ușori, către propria mașină pentru a se deplasa încotro avea treabă. Așa cum se poate observa, știrista de la Antenă are o siluetă de invidiat, “pepenașii” fiind, clar, piesele de rezistență. A ajutat-o, ce-i drept, și ținuta pentru care a optat, una parcă făcută la comandă pentru ea, care i-a scos în evidență formele perfecte.

Iuliana Pepene, siluetă de invidiat. “Ăsta-i norocul meu!”

Iuliana Pepene are un trup de invidiat, de care are foarte mare grijă. Într-un interviu, prezentatoarea de la Antenă a precizat că nu are nutriționist și că nici nu petrece mult timp la sala de fitness. Arată perfect doar datorită faptului că este foarte atentă la ce mănâncă.

“Toată lumea mă întreabă dacă am nutriţionist, ori dacă merg frecvent la sală. Ei bine, nu! Muncesc mult, alerg de colo-colo, sunt o fire foarte activă şi cred că asta mă ţine în formă. Iar, când mi-e foame, mănânc sănătos, legume şi fructe culese cu mâna mea din grădina bunicilor de la Braşov sau caut în supermarket ce e mai bun, deşi nu se compară cu produsele de acasă.

Dacă stau să le citesc etichetele, plec fără să cumpăr nimic. Îmi plac legumele, crude, fierte, pe grătar, peştele cu ciuperci, ori tartarul de ton sau vită, piureul cu trufe şi nelipsitele salate. Fiecare farfurie trebuie să conţină culoare. Nu mă omor după alimente crocante, prăjite, ori fast-food. Cred că ăsta-i norocul meu”, a declarat, recent, Iuliana Pepene.

Relație cu Dragoș Bercea, fost concurent Top Chef

Altfel, Iuliana Pepene formează un cuplu, de aproape de trei ani, cu Dragoș Bercea, fost concurent Top Chef. Tânărul este fiul lui Ștefan Bercea, președintele Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din România. În 2012, a participat la emisiunea difuzată de Antena 1. Ulterior, a devenit patronul unui restaurant alături de părintele său și a câștigat numeroase concursuri de artă culinară națională și internațională.

