Oana Zăvoranu, mărturii dure despre căsătoria lui Pepe cu Raluca: “Este făcută la ambiție”. Ce dezvăluiri a mai făcut actrița despre fostul cuplu

Oana Zăvoranu a făcut mărturii dure despre căsătoria lui Pepe cu Raluca în cadrul podcast-ului pe care l-a filmat de curând “Acasă la Măruță”. Actrița a subliniat că fostul soț și-a refăcut prea repede viața după divorț și a spus că nu a crezut deloc în iubirea dintre cântăreț și Raluca Pascu. Aceștia s-au despărțit la notar pe 8 februarie 2021, iar custodia celor două fetițe este comună.

Oana Zăvoranu, declarații acide despre căsătoria lui Pepe cu Raluca

Oana Zăvoranu a devenit soția lui Ionuț Nicolae Pascu, așa cum se numește în buletin artistul, în toamna lui 2006, iar pe 10 martie 2011, ea a mers la tribunal împreună cu avocații săi ca să depună actele de divorț. Separarea lor a fost însoțită de un scandal monstruos, iar actele de divorț le-au semnat pe 16 iunie 2011.

“Pe mine m-a pus o țară întreagă că l-am părăsit pe Pepe, că ulterior, i-am frânt inima, cânta pe peste tot, era nenorocire. Ok! Câte luni au trecut până când s-a căsătorit el? Vreo 8-9 luni. Bă, dar nu, adică, niciun doliu așa nu purtăm? Eu eram infidela, aruncam cu ouă! El nu a plâns, șase luni a fost pe la televizor, a suferit în el.

Cât timp a trecut până când și-a pus el pirostriile? Eu eram infidela! În timpul ăsta, nu a stat degeaba. Nu că și-a făcut o relație, dar s-a și însurat. Doliul se poartă un an!”, a declarat Querida în cadrul podcast-ului filmat alături de Cătălin Măruță.

Pepe și Raluca au făcut cununia civilă pe 8 aprilie 2012, practic la nici 10 luni de când solistul a divorțat oficial de Oana Zăvoranu. În plus, la patru luni după ce au devenit soț și soție, ei și-au cunoscut prima fetiță, pe Maria.

“Nu m-a durut, cât m-a iritat (n.r.: căsnicia lui Pepe cu Raluca Pascu), pentru că am simțit că este făcută la ambiție. Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Niciodată! Mai auzeam și eu una alta, plânsete, alea, alea. Mai sună lumea, Bucureștiul ăsta este mic! Mai dă dedicații, mai alea, alea.

În momentul în care se întâmplă cev,a fără să ai vreo vină și nu te mai iubesc, la mine nu e să mai încercăm. Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”, a mai precizat artista de 47 de ani. Puteți asculta integral podcastul lui Cătălin Măruță, alături de Oana Zăvoranu imediat ce veți da click la video-ul de mai jos.

Raluca Pascu a devenit soția lui Pepe în urmă cu opt ani

Pepe, pe numele din buletin Ionuț Nicolae Pascu, s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă pe 18 aprilie 2012. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012; fiica lor cea mare se numește Maria. Iar pe 21 iulie 2014, cei doi soți s-au cununat religios. Mezina familiei, Rosa Alexandra, a venit pe lume în ziua de Florii, pe 5 aprilie 2015.

