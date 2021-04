Raluca Pascu “s-a spovedit” înainte de Paște: “Pepe este un părinte bun. Ani întregi am încercat amândoi”. Dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu foștii socri

Înainte de Paște, Raluca Pascu a acceptat să ofere un interviu impresionant despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț, dar și cu părinții acestuia. Desigur, în timpul declarațiilor, îndrăgita brunetă a vorbit și despre unele minusuri din mariaj care au dus la divorț. Afacerista și Pepe au divorțat la notar pe 8 februarie 2021, iar custodia celor două fiice este comună.

Raluca Pascu “s-a” spovedit înainte de Paște: “Pepe este un părinte bun”

Conform mărturiilor făcute de Raluca Pascu, atât ea, cât și Pepe au depus eforturi uriașe în timpul căsătoriei și a subliniat că divorțul a fost cea mai bună opțiune în cazul lor. Vedeta a mai lăsat să se înțeleagă faptul că își dorește să trăiască prezentul, nu, trecutul.

“Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și stai să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic. (…).

Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat fosta soție a lui Pepe în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Ulterior, bruneta a rememorat perioada în care a intrat în atenția jurnaliștilor și, totodată, a paparazzilor. Acele episoade nu i-au făcut deloc bine, a mai povestit ea.

“Nu mi-aș fi dorit niciodată să ajung la divorț. În familia noastră nu s-a pomenit așa ceva. (…). Lumea judecă indiferent ce-ar fi. Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate. (…).

Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă. Nu ai cum să judeci fără să știi. Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa”, a afirmat Raluca Pascu.

Raluca Pascu, despre relația cu foștii socri

În finalul interviului, Raluca Pascu a fost întrebată despre relația cu foștii socri, despre care a spus că nu a fost una apropiată înainte de divorț. Din acest motiv, în prezent, ea și părinții lui Pepe nu păstrează legătura; nu mai e un secret pentru nimeni că artistul are o relația specială cu părinții săi.

“Sunt niște oameni foarte în regulă. Nu păstrăm relații apropiate. Și eu consider că nu-și mai au rostul. Nu am avut o relație atât de apropiată, încât să mai păstrăm legătura acum. Nu vorbim. Nu discutăm, nu avem niciun fel de relație”, a dezvăluit Raluca Pascu, potrivit sursei citată mai sus.

Raluca Pascu și fiicele sale, pregătiri de Paște

Ieri, bruneta și fiicele sale au fost extrem de ocupate cu pregătirile pentru Învierea Lui Iisus Hristos. După cum puteți vedea în galeria foto a articolului, Maria și Rosa Alexandra au avut misiunea de a vopsi ouăle, evident, sub supravegherea celebrei lor mame. Iar Raluca Pascu s-a ocupat de cozonaci, care i-au ieșit de nota 10. Cu imaginile urcate pe IG Story în care apar cozonacii în timp ce se coc, fosta soție a lui Pepe i-a înnebunit pe gurmanzi, dar și pe pofticioși.

