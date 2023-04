Percheziții la domiciliul lui Dan Diaconescu. Mascații au intervenit în forță la casa „regelui” OTV-ului

Descinderi în forță la domiciliul lui Dan Diaconescu, joi dimineață! Mascații și-au făcut apariția la casa celui supranumit „Regele” OTV-ului. CANCAN.RO vă ține la curent cu toate informațiile. Iată detaliile mai jos, în articol.

Update ora 13:20

Avocatul lui Dan Diaconescu a oferit declarații detaliate, după ce mascații s-au prezentat la domiciliul fostului om de televiziune. Acesta susține că bărbatul nu a avut legături cu minore și că urmează să se deplaseze la Constanța, pentru a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile. De asemenea, anumite echipamente electronice vor fi supuse unor expertize.

„Dan Diaconescu are, în acest moment, calitate de suspect. Urmează să se deplaseze la Constanța, pentru a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile. Atunci vom afla mai multe. Totuși, rugămintea noastră este să nu confundați obiectul unui dosar, unde se pot face cercetări cu privire la multiple infracțiuni, cu acuzațiile aduse unei persoane specifice. În niciun caz, chestiuni legate de pornografie infantilă, așa cum am observat în presă. În niciun caz. Urmează să vedem acest lucru (n.r. despre relațiile sexuale cu minore). L-am întrebat și a zis că nici vorbă de așa ceva. Urmează să ne lămurim. Noi avem toată deschiderea ca, în cel mai scurt timp, să lămurim toată această poveste, pe care eu o consider ca o replică a cutremurului din America. Atât s-a putut la noi, urmează să vedem.

Optica Parchetului este clară. În momentul în care ancheta este făcută de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, evident că se rețin anumite acte materiale. Echipamentele electronice să fie expertizate, potrivit legii, și să vedem care va fi rezultatul acestor percheziții informatice.

Închipuiți-vă că la ora 06:30, eu am fost anunțat la ora 06:45, să te trezești cu o asemenea echipă de polițiști la ușă nu e tocmai plăcut. Nouă ni s-a prezentat un mandat de percheziție care a fost emis de către Judecătoria Constanța, ieri sau alaltăieri. Din punctul meu de vedere, nu sunt temeiuri (n.r. să își facă griji pentru următoarea perioadă). Vom vedea, însă, și care este varianta Parchetului sau care va fi optima unui judecător. La cum îl cunosc eu, nu (n.r. avocatul a fost întrebat dacă Dan Diaconescu ar fi avut legături cu minore)”, a spus avocatul său.

Update ora 12:35

Avocatul lui Dan Diaconescu a ajuns la casa din Primăverii.

„Eu cred că, mai de grabă, e o replică a cutremurului din America. Atât s-a putut în România. O să vedem, o să ni se aducă la cunoștință. Nici vorbă de așa ceva (n.r. dacă va fi reținut în cursul zilei de azi, 6 aprilie 2023). Trebuie să ajungem la Constanța”, sunt primele declarații oferite de avocatul lui.

Update ora 12:25

Surse judiciare au transmis pentru Gândul.ro că există suspiciuni legate de presupuse relații intime cu două minore. Perchezițiile sunt desfășurate de Poliția Constanța, iar numele lui Dan Diaconescu apare într-un dosar cu privire la speța menționată anterior. Atunci când mascații au ajuns la casa din Primăverii, „regele” OTV-ului s-a ascuns într-o anexă de pe proprietatea sa. Bărbatul urmează să fie transportat la audieri, în Constanța.

„La data de 6 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat o percheziție domiciliară, la locuința unui bărbat, de 55 de ani, din municipiul București, într-un dosar în care sunt sesizate fapte de natură penală pe care acesta este bănuit că le-ar fi săvârșit”, se arată într-un comunicat al IPJ Constanța.

Știrea inițială

În dimineața zilei de joi, 6 aprilie 2023, mascații s-au prezentat la domiciliul lui Dan Diaconescu. Locuința „Regelui” OTV-ului ar fi percheziționată în acest moment, iar la fața locului se află polițiștii din cadrul Investigațiilor Criminale.

Procurorii de la Investigații Criminale se află, în aceste momente, în vila din cartierul Primăverii. „Tăticul” OTV este suspectat într-un dosar instrumentat de autoritățile constănțene, referitor la un eventual împrumut pe care l-ar fi făcut. De asemenea, s-ar întocmi un mandat de aducere pe numele lui și ar exista o ordonanță de reținere.

Nu rata: DAN DIACONESCU NU LASĂ AFACERILE DEOPARTE NICI CÂND SE ÎNTÂLNEȘTE CU PRIETENII! AU VORBIT LA TELEFON FĂRĂ OPRIRE, IAR APOI AU CONTINUAT TREABA!

Ar avea probleme financiare, după eliberarea din închisoare

Dan Diaconescu s-ar confrunta cu probleme financiare, potrivit unor declarații făcute de Dumitru Dragomir. Mai cu seamă, „regele” OTV-ului și-a pierdut locuința din cartierul Primăverii, evaluată la peste un milion de euro.

„După pușcărie, Dan Diaconescu n-a dus-o bine. A avut în Primăverii o vilă foarte frumoasă. A luat un împrumut pe vila asta de 1.200.000 de euro. Vila face ușor 2 milioane. Trebuia să îi dea banii la 1 februarie individului. Când trebuia să-i dea banca, banca l-a amânat cu trei luni și a pierdut casa.

S-a întâmplat chiar zilele astea. A pierdut vila la 1.160.000. El se împrumutase de banii ăștia și când a trebuit să dea banii individului, venise termenul, scadența, el a cerut bani de la bancă.

Și banca l-a amânat. A avut procese, a avut… A cheltuit și pe procese vreo 2-3 milioane. A pierdut vila asta, mă rog, mai are și altele. A venit scadența”, spunea Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

La jumătatea lunii martie, CANCAN.RO l-a surprins pe Dan Diaconescu în timp ce se afla în zona Parcului Cișmigiu. Fondatorul OTV a întâmpinat, atunci, probleme cu Maybach-ul și a fost nevoit să cheme ajutoare! Imaginile exclusive pot fi vizualizate aici.

Dan Diaconescu anunța lansarea unui nou proiect, anul trecut

Anul trecut, Dan Diaconescu surprindea cu vestea că își deschide afacere în Emiratele Arabe Unite. „Regele” OTV-ului mărturisea, la momentul respectiv, că urma să investească nu mai puțin de 10 miliarde de dolari. Chiar în perioada respectivă, fondatorul OTV s-a fotografiat de mai multe ori în Abu Dhabi, încântat că va fi parte a unui nou proiect pe piață. Mai cu seamă, era vorba despre lansarea CryptOTV, prima televiziune din lume dedicată exclusiv criptomonedelor.

Vezi și: FIICA LUI DAN DIACONESCU ÎȘI LANSEAZĂ PROPRIA TELEVIZIUNE! DONA ÎI CALCĂ PE URME TATĂLUI EI!

„Tăticul” OTV are interdicție de 10 ani de a apărea pe micile ecrane

Dan Diaconescu are, în continuare, interdicția de a desfășura activități în câmpul mass-media, până la data de 4 martie 2025. După ce postul OTV a fost „sigilat” în anul 2013, fostul prezentator așteaptă cu nerăbdare să revină pe micile ecrane. În luna noiembrie a anului 2017, „regele” OTV-ului a fost eliberat din spatele gratiilor, însă este demoralizat, în continuare, de interdicția pe care o are. „Tăticul” OTV a fost condamnat, în trecut, la cinci ani și șase lui de închisoare, după ce a fost acuzat că ar fi cerut bani unui primar dintr-o comună din Ardeal. Banii ar fi fost ceruți pentru nepublicarea unor date cu caracter compromițător. Sentința i-a fost diminuată, după ce fostul „rege al audiențelor” a scris cinci cărți în spatele gratiilor.