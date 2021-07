„Pericolele” din cluburile de pe litoral! Cum a fost găsită o tânără pe stradă. „Umbla dezbrăcată, sângerândă şi urla pe trotuar”

În această perioadă majoritatea românilor ajung pe litoralul românesc. Distracția este în toi, însă trebuie să ai grijă cu cine petreci. O turistă din Vama Veche a împărtășit pe rețelele de socializare un caz ce a înspăimântat-o. Aceasta a găsit pe stradă o fată într-o stare deplorabilă, care, potrivit spuselor ei, fusese drogată fără să știe.

O turistă din Vama Veche a împărtășit pe rețelele de socializare o întâmplare tulburătoare. Se pare că în timp ce se întorcea la cazare a dat pe stradă de o fată care se afla într-o stare critică. Tânăra era dezbrăcată, sângera și urla. Femeia a avut grijă de fata și a chemat imediat autoritățile. (CITEȘTE ȘI: VIAȚA DINAINTE DE PANDEMIE A REVENIT ÎN VAMA VECHE. TURIȘTII AU PETRECUT PE PLAJĂ, PÂNĂ LA RĂSĂRIT. VIDEO)

„Fetelor, aveți grijă ce beți și de la cine! Astă noapte, pe când mă întorceam la cazare, o fată dezbrăcată și sângerândă urla pe trotuar ca din gura de șarpe și « iubi al ei» îi tot repeta că a băut de la niște jegoși.

Am chemat salvarea și a venit Poliția. Am scos o bancă din curte, am ținut-o în brațe, i-am dat cu apă pe față, i-am acoperit goliciunea cu un prosop și a plecat la Mangalia pe salvare. Cel mai probabil, îi dăduseră ceea ce se cheamă drogul violului pentru că după ce nu a mai urlat, mă mângâia pe mine pe picioare și-mi zâmbea, unduindu-și trupul.

Daca o știe cineva, aș vrea să știu că e bine! Ălora care și-au bătut joc de ea le urez «cu executare», a spus turista pe pagina sa de socializare.

„A pățit la fel”

După ce femeia a povestit ce s-a întâmpla, mai mulți internauți au recunoscut că au trecut prin situații similare și au subliniat că o ieșire la club poate să fie o adevărată capcană.

„Fosta mea iubita a pățit la fel in fostul Expirat din Capitala în anul 2011…așa e, drogul violului se cheamă…noroc că am fost și eu cu ea…asta n-au știut jegurile care i-au pus pe neveu în pahar…a 2-a zi nu mai ținea minte nimic…ca să nu moara, ca intrase serios în spasme și făcea spume la gură, a trebuit să o plimb 2 ore prin zăpada…a meritat pneumonia mea de apoi… ce spaima am tras…deci da…e cat se poate de real”, a povestit un tânăr.

„Eu am aflat cu stupoare, anul trecut, după ce am mers la o aniversare a unei colege de serviciu, în Vamă, ca mi s-a făcut o gluma de către câteva fete din grup, nu am aflat exact cine, ca nu mi s-au dat detalii, și, când mă aflam la toaleta, mi s-au pus ceva amestec de shot-uri peste cocktail.

Eu nefiind o băutoare înrăita și cu ceva probleme de sănătate, evident ca mi-a fost foarte rău și nu înțelegeam de ce. Și am fost ca între fete, între colege și prietene vechi. Mi s-a părut la un moment dat ca e puțin diferit gustul, dar am crezut ca de la menta și fructele din pahar… Pe moment nu am realizat și nu mi-a trecut prin cap ca cineva ar fi făcut așa ceva. După vreo săptămână am aflat ce s-a întâmplat și mi-am dat demisia, am rupt legătura aproape de tot cu persoanele respective. Deci, ți se poate întâmpla și cu persoane pe care le consideri apropiate și pe care crezi ca le cunoști.”, a povestit o altă internaută.

(VEZI ȘI: LA LIMITA INIMAGINABILULUI. CUM AU AJUNS SĂ SE VÂNDĂ DROGURILE ÎN VAMA VECHE)