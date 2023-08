Pericolul uriaș din banalul paracetamol și cei mai mari dușmani ai ficatului: „Aceste medicamente sunt toxice”

Irinel Popescu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a explicat cum ficatul poate fi afectat de anumite medicamente, dar a dezvăluit și că s-au realizat, de-a lungul timpului, foarte multe transplanturi hepatice din cauza intoxicației cu paracetamol, mai ales. Astfel, pentru a vizualiza discuția integrală dintre reputatul profesor doctor și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În altă ordine de idei, lista alimentelor ce pot fi considerate inamici ai ficatului a fost dezbătută, în cadrul interviului, de Irinel Popescu, reputatul profesor doctor menționând că prăjelile sau alcoolul, consumate în cantități moderate, nu afectează.

(NU RATA: Cum arată lacrimile unui chirurg eminent. Prof. Irinel Popescu recunoaște: „La noi sunt greu de definit”)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Până la un punct, ficatul reușește să gestioneze atacurile asupra lui„

Adrian Artene: Alimentele prăjite sunt cel mai puternic inamic al ficatului?

Irinel Popescu: Sunt un inamic destul de puternic pentru că uleiul în care acestea sunt prăjite și prăjeala în sine au un anumit efect toxic, dar vreau să vă spun un lucru. Toate aceste efecte apar și, dacă vreți, poate exemplul tipic este alcoolul care, în cantități moderate, e evaluat separat. Bărbații au permisă o doză ceva mai mare.

Adrian Artene: Spun anumite studii: două pahare bărbații și femeile un singur pahar.

Irinel Popescu: Cam așa. Ei bine, aceste funcții ale ficatului denotă o rezervă funcțională deosebit de mare. Și, atunci, ficatul poate să reziste la noxe, la dozele astea mici de alcool, pentru că și când ați dat exemplul prăjelilor, dumneavoastră vorbiți generic. Prăjeala e ca alcoolul. Într-o doză foarte mică nu are niciun efect. Toate astea devin toxice la doze mari și repetate. Și, în timp, se acumulează. Până la un punct, ficatul reușește să gestioneze atacurile astea asupra lui, noxele, și chiar să le metabolizeze, să le elimine, să nu aibă efecte nocive asupra lui.

Adrian Artene: Ar fi ca inamici ai ficatului: alcoolul, prăjelile, ar mai fi medicamentele.

Irinel Popescu: Oh, da! S-au făcut multe transplanturi hepatice pentru intoxicația cu paracetamol, mai ales. E greu de spus de ce și asta arată complexitatea funcțiilor acestui organ care sunt înțelese, până acum, într-un anumit procent. Există încă foarte mult loc de cercetare. De ce anumite medicamente sunt foarte toxice și altele nu? Asta e greu de spus. La modul general, însă, medicamentele care sunt active și care ajută organismul… mare parte dintre ele sunt, în același timp, și toxice pentru ficat. Unele sunt chiar excesiv de toxice și de asta am dat acest exemplu, putând s-o ducă chiar la insuficiență hepatică acută.

(VEZI ȘI: Prof. dr. Irinel Popescu, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.