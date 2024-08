Pescobar, 10 zile de post cu apă! Așa nu l-ai mai văzut pe patronul Tavernei Racilor: ”Mă simt norocos!”

După o vară în care a făcut aproape tot ceea ce a vrut pentru împlinirea propriilor pofte vizuale și carnale, Paul Nicolau a plecat să se reculeagă la o mănăstire din Neamț. Pescobar s-a înscris într-o tabără de postit în care – timp de 10 zile – va ține post cu apă. În scop transformațional, afaceristul și-a îndreptat atenția către Divinitate, însă nu înainte de a-și umple burta cu preparate tradiționale românești.

Pentru o mai bună conectare cu sinele, dar și pentru o detoxifiere a organismului ca la carte, Paul Nicolau a acceptat provocarea de 10 zile în care trebuie să țină post cu apă. Pentru ca experiența să fie completă și complexă, dar și pentru că postul se trăiește cu rugăciune, înfrânare și pocăință, afaceristul s-a suit în mașină și a mers tocmai în județul Neamț – la o mănăstire. NU RATA; Câți lei a lăsat bacșiș Pescobar la Hanul Ancuței. Ospătărița a crezut că nu vede bine: ”Merită oamenii ăștia!”

Timp de 10 zile, Pescobar nu va consuma nimic altceva decât apă. Participanții din tabăra de postit sunt sub atenta supraveghere a unui îndrumător cu experiență și monitorizare medicală. Odată cu încheierea sezonului de vacanțe, se pare că afaceristul a întors spatele plăcerilor lumești și și-a întors fața către Divinitate. Acest retreat – sau proces de transformare personală – are loc la Mănăstirea Neamț, comuna Vânători – Neamț, județul Neamț. Citește și: Pescobar, implicat într-un nou scandal! Este acuzat că a încălcat legea în Herăstrău

”E de vis! Doar în liniștea asta poți trece „examenul” acestui post. Abia este începutul postului, dar deja simt în ce atmosferă minunată am ajuns. Mă simt norocos că am prilejul ăsta. Am înțeles ce înseamnă și care sunt beneficiile unui post cu apă. Atât pentru organism, cât și pentru suflet”, a spus Pescobar pe Instagram.