Pescobar a ales-o pe înlocuitoarea Larisei Popa! Cine este noua manageră și ce legătură are cu Larisa

Paul Nicolau, alias Pescobar, este foarte atent atunci când își alege angajații. Recent, a pierdut-o pe Larisa Popa, considerată una dintre cele mai de încredere persoane din preajma sa. După 7 ani la Taverna Racilor, tânăra și-a dat demisia, iar acum afaceristul a găsit o înlocuitoare. Între noua manageră și Larisa există și o legătură.

În urmă cu doar de zile, în data de 15 martie, Larisa Popa a anunțat că și-a dat demisia de la Taverna Racilor. Zvonurile conform cărora tânăra a întrerupt colaborarea cu Pescobar au apărut încă de la finalul anului trecut. Totuși, fosta manageră a dezvăluit că au trecut doar 3 săptămâni de la plecarea ei. În orice caz, Paul Nicolau nu a stat prea mult pe gânduri și a ales o înlocuitoare.

Povestea dintre Larisa Popa și Pescobar a avut și câteva ”elemente” controversate. În cei 7 ani pe care tânăra i-a petrecut la Taverna Racilor, au apărut și speculații legate de o posibilă relație amoroasă între ei. Cei doi erau mai mereu împreună. În plus, ea a atras mereu privirile cu trăsăturile frumoase și corpul de invidiat.

Paul Nicolau a negat zvonurile conform cărora ar forma un cuplu cu fosta lui angajată, însă a recunoscut că are încredere deplină în ea. Totuși, ”povestea” a ajuns la final în urmă cu trei săptămâni, atunci când Larisa Popa a decis să demisioneze.

Pescobar a fost nevoit să găsească pe altcineva pentru a ocupa postul. Ei bine, noua manageră de la Taverna Racilor are câteva asemănări cu Larisa Popa, în ceea ce privește aspectul fizic, însă legătura dintre ele este alta. Paradoxal, pe înlocuitoarea aleasă de afacerist o cheamă… tot Larisa.

Recent, Paul Nicolau publicat o fotografie cu noua manageră, îmbrăcată într-o ținută sexi, cu un decolteu generos. Mai mult decât atât, el a transmis și un mesaj.

În urmă cu doar două zile, Larisa Popa și-a anunțat plecarea de la Taverna Racilor prin intermediul unui mesaj. De asemenea, ea a mărturisit că momentan nu și-a găsit un nou job, dar este deschisă să primească alte provocări.

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit.”, a spus Larisa Popa.