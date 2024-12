Pescobar are probleme cu cardul: „De ce îmi blocați Revolutul și nu îmi dați explicație? Lăsați-mă în pace!”

Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, are din nou probleme cu cardul bancar. Nu este prima dată când patronul Taverna Racilor are contul de Revolut blocat temporar, însă, de data aceasta, decizia băncii l-a scos din sărite.

În ultima perioadă, Pescobar pare să aibă tot mai des probleme în ceea ce privește tranzacțiile sale de pe Revolut. Afaceristul a avut de mai multe ori cardul blocat temporar – din diverse motive, însă și-a învățat lecția și a încercat să respecte termenii și condițiile impuse de bancă. De data aceasta, știind că e la zi cu regulile, Paul Nicolau s-a trezit din nou cu cardul suspendat.

În mediul online, Pescobar este cunoscut pentru generozitatea sa și i s-a dus numele de bun plătitor. Fie că este vorba de sumele uriașe pe care le lasă bacșiș ospătarilor din localurile pe care le frecventează, fie de anumite gesturi de binefacere, se poate spune că afaceristul învârte banii cu lopata. Însă toate au o limită.

A devenit o tradiție pentru Pescobar, ca înainte de sărbătorile mari din an, să ofere mici atenții celor care îi urmăresc activitatea. Cu doar două săptămâni înainte de Crăciun, Paul Nicolau s-a trezit cu cardul Revolut blocat. Prin intermediul rețelelor de socializare, afaceristul și-a spus oful și își roagă comunitatea să îi ofere câteva soluții pentru a-și recupera contul bancare.

”Iar mi s-a blocat Revolutul. Aș dori să intru în contact direct cu cineva de la Revolutul să-mi spună de ce mi se tot blochează Revolutul. Nu mai am plăți mari, am încasări normale, umane. Lăsați-mă în pace că vine Crăciunul și am multe plăți de făcut. Vreau măcar o explicație, dar nu se poate așa ceva!”, a spus Pescobar pe Instagram.