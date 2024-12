Și-au transformat Lamborghini-ul în sania lui Moș Crăciun! ”Ne-am inspirat de la Pescobar” Cum arată aroganța unor milionari din Capitală!

Avem cele mai tari imagini cu primul Lamborghini transformat în sania lui Moș Crăciun din Europa! În preajma sărbătorilor de iarnă, managerii unui restaurant din Capitală s-au gândit să vină cu o idee originală și, în timp ce alți patroni au decorat locațiile în interior, ei au decis ca atracția principală să stea chiar în parcare!

CANCAN.RO are imagini de senzație cu primul Lamborghini transformat în sania lui Moș Crăciun din Europa! Managerii unui restaurant din București îi fac competiție lui Pescobar, cunoscut deja pentru ideile sale senzaționale de promovare din mediul online, și au decis să își dea pe spate clienții cu o idee de top.

Așa se face că patronii și-au scos Lamborghini-ul din garaj și l-au transformat în sania lui Moș Crăciun! Și ce mai sanie! Managera locației a organizat totul până în cel mai mic detaliu pentru ca mașina să arate spectaculos. A aranjat și împachetat cadourile, a decorat bradul și a pus luminițe pentru a atrage și mai mult atenția.

CITEŞTE ŞI: Cum arată fiul lui Pescobar! Micuțul a fost dus de mama lui la frizer

”Ne-am inspirat de la Pescobar, el are o mașinuță făcută așa, dar am vrut să facem ceva diferit, așa că am luat acest Lamborghini din garaj și l-am transformat în sania lui Moș Crăciun! Este un Lamborghini Huracan, din anul 2016. Are 610 cai putere. Este o fiară, dar momentan este blocat aici. Vă așteaptă în fața restaurantului nostru, pe Nerva Traian, să vă faceți poze cu el! Am împachetat multe cadouri, dar nu ne-a luat mult, ne-am mișcat destul de repede”, a spus managera locației.

Așadar, împătimiții sărbătorilor de iarnă pot uita de decorațiunile clasice, de globurile tradiționale sau de sania lui Moș Crăciun cu care ne-a obișnuit deja și se pot reorienta acum către una cu peste 600 de cai alături de care se pot fotografia până la sfârșitul lunii decembrie.

CITEŞTE ŞI: Și Pescobar e refuzat de femei! A mai căzut un mit, iar CANCAN.RO are imagini chiar de la locul faptei

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.