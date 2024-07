Pescobar, imagine rară cu fiica lui. Micuța îi seamănă leit patronului de la Taverna Racilor

În ciuda imaginii de afacerist și bărbat de neatrins, Paul Nicolau este un familist convins. Are doi copii – o fată și un băiat – moștenitori cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia. Recent, ”regele” fructelor de mare din România a publicat o fotografie rară cu fiica lui, pe care o are dintr-o relație anterioară.

Despre Paul Nicolau se poate spune că este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri – la ora actuală – din România. ”Regele” reacilor a acaparat tot ceea ce ține de piața de pește și fructe de mare din țară și are de gând să nu se oprească aici. Atunci când nu mânuiește bani sau… raci, Pescobar își încarcă bateriile în preajma celor mai importante persoane din viața lui – cei doi copii ai săi.

Paul Nicolau Pescobar are doi copii cu două femei diferite

Acesta are o fetiță – dintr-o relație anterioară – iar în urmă cu doar câteva luni, proprietarul de la Taverna Racilor a devenit tată pentru a doua oară, de data aceasta, tată de băiat. Foarte activ pe rețelele de socializare – pentru că și-a propus să strângă 1 milion de urmăritori pe Instagram – Pescobar mai strecoară – din când în când – și câteva imagini cu fata și băiatul lui.

Discret cu viața sa particulară, afaceristul are momente în care se mândrește cu cele două minuni din viața sa. Așa s-a întâmplat și ultima dată, în urmă cu doar câteva zile – atunci când a urcat o fotografie cu fiica lui. Cea mică este o domnișoară în devenire și seamănă izbitor de bine cu tatăl ei – încă un motiv să fie un părinte mândru.

Pescobar oferă bani elevilor care obțin nota 10 la BAC 2024

Pentru a încuraja tinerii care susțin în această perioadă examenul de Bacalaureat, Pescobar vine cu o miză uriașă. Cei care obțin nota 10 la ”examenul maturității” sunt răsplătiți cu 100 de euro din partea afaceristului. Anunțul l-a făcut public pe o rețea de socializare.