Petre Roman a dezvăluit ce pensie specială are. Fostul premier al României mai lucrează și acum

Misterul a fost elucidat. Petre Roman a dezvăluit ce pensie specială are, dar și modalitățile prin care își suplimentează veniturile. Fostul Premier al României a răspuns tuturor întrebărilor.

Deși s-a încercat eliminarea pensiilor speciale, foștii parlamentari încă beneficiază de aceste privilegiu, privilegiu care poate ajunge până la 5.000 de lei pe lună.

Ce pensie specială are Petre Roman

Dacă unii pensionari se chinuie să trăiască cu o pensie de până în 1.000 de lei, deși studiile au demonstrat că, în contextual actual, o familie, 2 adulți cu 2 copii, ar avea nevoie de minim 5.000 de lei pentru a duce un trai decent, fostul premier al României a mărturisit că nu ar putea să trăiască nici cu cei 5.000 de lei.

„Nu mă plâng pentru că am venituri și muncesc acum în mai multe locuri ca să am venituri. Nu aş putea trăi cu 5.000 de lei, dar nu aș fi obligat să trăiesc în felul acesta, pentru că și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus.

Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit. Sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva, pentru care, de asemenea, sunt bine plătit. Și eu mai am și pensia mea.”, a spus Petre Roman.

În cadrul aceluiași interviu, Petre Roman a dezvăluit suma pensiei private pe care o încasează luna.

”Pensia specială a fost restabilită acum 3 luni. În cazul meu fiind vorba de mai multe mandate este de 10.000 de lei”, a mai spus Petre Roman, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.