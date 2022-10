Oana Roman a dat dovadă de ambiție! Iată cât de mult a slăbit vedeta în ultimii 4 ani Vei rămâne surprins!

Vineri dimineață, Oana Roman Elisei a postat pe contul personal de Instagram un colaj cu două fotografii. Poza din stânga era făcută în anul 2018, iar cea din dreapta este făcută anul acesta. Diferența dintre imagini este una cu adevărat mare. Fiica lui Petre Roman a reușit să dea jos mai multe kilograme. Iată care este secretul Oanei și cum a reușit să slăbească și să ajungă la o formă mult mai bună.

Oana Roman le-a povestit internauților faptul că ea a reușit, fără operație de micșorare a stomacului, să dea jos mai multe kilograme. Mai exact, Oana Roman a ajuns la forma și greutatea pe care și-a dorit-o și a muncit pentru acest lucru 4 ani.

Secretul Oanei Roman pentru o siluetă mai suplă

Fiica lui Petre Roman a urmat mai multe proceduri de remodelare corporală, a ținut post intermitent, a băut ceaiuri de detoxifiere și energie, dar și multe altele.

”Poza din stânga este din 2018, cea din dreapta din 2022. Oricine, orice ar spune, diferența este enormă. Fără operație la stomac. Pentru că tot primesc mesaje cu întrebarea cum ai slăbit, deși am tot explicat, mai explic o dată.

Am început cu proceduri de remodelare corporală cu aparatele cele mai performante de pe piață. Am făcut naveta la Ploiești 1 an jumătate, săptămânal pentru aceste proceduri. Cel mai bine a funcționat aparatul de criplipoliza Cool tech Define de la @cooltechromania distribuit de @beautymedromania. Minus 4 cm după o singură ședință. ATENȚIE‼️ Acest aparat, și nu altul, pentru că există multe copii care nu au aceleași rezultate. Am combinat criolipoliza cu Velashape III, care mai nou este în varianta mult mai modernă, aparatul Viora.

Am ținut și țin dietă: post intermitent. 16/ 8. Adică nu mănânc 16 ore și mănânc cu măsură doar în cele 8 ore ramase.

Beau de 2 ani, în prima parte a zilei, ceai @veroslim_romania care ajuta la inhibarea poftei de mâncare, detox și energie.

De câteva luni înlocuiesc cina cu @lipozal_ro.

Mai multe detalii pe story”, a fost mesajul pe care l-a transmis Oana Roman, în această dimineață, în descrierea celor două fotografii.

