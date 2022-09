Oana Roman, adevărul despre relația cu Marius Elisei! „De aproape 10 ani…”

Oana Roman și Marius Elisei sunt împreună de aproape 10 ani. Relația lor nu a fost întotdeauna roz, și chiar dacă cei doi au trecut prin momente dificile, au găsit de fiecare dată puterea să treacă peste toate greutățile. Vedeta a luptat pentru familia sa și asta pentru că și-a dorit ca fiica ei să crească alături de ambii părinți. Recent, Oana a vorbit în mediul online despre viața pe care o trăiește alături de tatăl copilului său.

Oana Roman este activă pe rețelele de socializare, acolo unde dezbate cu cei care o urmăresc diferite subiecte. De multe ori, partenera lui Marius Elisei le povestește prietenilor virtuali și ce se întâmplă în viața sa personală.

De-a lungul timpului, Oana Roman a avut de înfruntat situații grele în ceea ce privește mariajul cu Marius Elisei. Vedeta nu s-a fericit niciodată să recunoască faptul că a avut probleme în căsnicie. Este cunoscut faptul că în anul 2021, Oana Roman și Marius Elisei au decis să se despartă oficial. Cei doi au divorțat, însă la scurt timp de la separare au decis să își mai acorde o șansă.

Din acest motiv, recent a decis să transmită un mesaj în mediul online prin care îi sfătuiește pe internauți să lupte pentru ceea ce își doresc oricât de grea ar părea situația.

„De aproape 10 ani ma strădui sa ne ținem aproape și împreună. A ține o familie împreună mai ales cu multele griji ale vieții și anilor, este o misiune zilnică și deloc ușoară. Nu va uitați la cei care va fac sa credeți ca ei sunt absolut fericiți în fiecare zi. Tocmai aceia au probabil cele mai multe probleme. Eu încă ma strădui și deși în unele zile pare imposibil de greu, eu nu mă las. Sa nu va lăsați nici voi!”, a scris Oana Roman în mediul Online.

Oana Roman refuză să mai facă nunta cu Marius Elisei

Deși au decis că cel mai bine ar fi ca amândoi să treacă peste tot ce a fost și să aibă parte de un nou început, Oana Roman i-a uimit pe fani în momentul în care a anunțat că nu dorește să mai îmbrace rochia de mireasă.

Oana nu își mai dorește să se recăsătorească cu Marius Elisei pentru că, spune ea, pe viitor ar putea apărea din nou certuri, iar o despărțire ar fi mult mai ușoară dacă nu ar implica și un divorț. De asemenea, fiica lui Petre Roman susține că s-ar obosi degeaba să organizeze orice fel de petrecere, deoarece consideră că nu s-ar bucura de ea absolut deloc.

„Da, la noi așa e, suntem bine, după aceea iar nu mai suntem bine, după aceea iar suntem bine, când sus când jos, las lucrurile să meargă așa de la sine și vom vedea. Am vrut să fac o petrecere și m-am lăsat păgubașă, pentru că nu mai am chef să stau să organizez. Până la urmă se bucură mai mult ceilalți decât mine și am renunțat complet pentru că nu am chef să organizez niciun party. Nu (n.r. nu au de gând să se recăsătorească), actele oricum nu schimbă lucrurile cu nimic. Eu oricum păstrasem și numele meu”, a declarat Oana Roman pentru Impact.ro.