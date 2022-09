Oana Roman, în vacanță fără Marius Elisei: „Ne-a lăsat singure. M-am dus eu cu Izabela”

Oana Roman (46 de ani) a fost lăsată în vacanță fără soț. Fiica lui Petre Roman s-a dus într-un resort de lux din Eforie nord doar cu Izabela, după ce Marius Elisei (36 de ani) le-a refuzat.

Chiar dacă este o diferență de zece ani între ea și soțul său, Oana Roman și Silviu Elisei se înțeleg de minune. Nici divorțul nu a putut să-i despartă pe cei doi, dar vacanțele par să nu fie chiar punctul lor comun. În timp ce fosta prezentatoare TV este împătimita excursiilor, iubitul ei pare să fie mai rezervat când vine vorba de plecările de acasă. Așa s-a întâmplat și anul acesta, când fiica lui Petre Roman a plecat cu Izabela în Eforie Nord, Silviu Elizei a preferat să rămână acasă.

„Marius nu e cu evenimentele. El nu are chef. Lui nu-i place, nu vrea să iasă din casă! Marius nu a vrut să meargă nici în vacanță, anul ăsta. Ne-a lăsat singure. M-am dus eu cu Izabela. El a vrut să stea acasă! E casnic!”, a dezvăluit Oana Roman pentru Click. (CITEȘTE ȘI: Oana Roman, criză de nervi în faţa tuturor! “Ai tulburări mentale”)

Vacanță cu peripeții pentru Oana Roman. Cum era să rămână fără concediu fosta prezentatoare TV

Înainte de a pleca în vacanță cu Izabela, mama Oanei Roman s-a simțit foarte rău, motiv pentru care vacanța a fost amânată cu o zi. Cele două au petrecut împreună clipe mamă-fiică la un mini resort de lux all inclusive.

„Trebuia să plecăm la mare, îi promisesem Isei că mergem noi două câteva zile, era totul rezervat și pregătit, dar trebuie să rezolv cu mama și am amânat plecarea. Dacă este totul ok, poate plecăm diseară pentru că mama este foarte importantă, dar și copilul meu este la fel de important.

Am reușit să rezolv tot și să mă țin de promisiune față de Isa. Mergem undeva frumos tare… Am ajuns la Eforie Nord, într-un mini resort cu sistem all inclusive. Au trei piscine, una cu trei tobogane și o terasă frumoasă unde în fiecare seară sunt concerte și programe artistice”, spunea Oana Roman pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: Oana Roman, clipe de coșmar! Ce s-a întâmplat cu mama vedetei: „Am hotărât să chemăm salvarea”)