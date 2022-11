Imaginile sunt, de-a dreptul, emoționante. Oana Roman a mers, zilele acestea, la azilul de cinci stele, unde este internată mama ei, Mioara Roman. Paparazzii CANCAN.RO au surprins momentele și vi le prezintă, în exclusivitate.

Mioara Roman este internată într-un azil din Snagov, de fapt, un centru de recuperare cu standarde ridicate, Vitalitas, primul centru pentru seniori din România. ”E ca un hotel de cinci stele”, spunea Oana, una dintre fetele ei, atunci când a fost acuzată că și-a trimis mama acolo. Fosta soție a lui Petre Roman mai vine și pe acasă, atunci când sănătatea se mai îndreaptă. Dar rar, pentru că, din păcate, are nevoie de recuperare. Iar Oana nu ratează nicio ocazie de a o vizita. Dovada clară că este o fiică grijulie!

Imagini emoționante cu Oana Roman la azilul unde este internată mama ei

S-a întâmplat și zilele trecute, când a ajuns la Snagov. A parcat lângă azil, a intrat și, în câteva clipe, a zărit-o pe femeia care i-a dat viață. A preluat căruciorul cu rotile în care se afla Mioara și l-a împins, pe alee. A ajuns în dreptul băncilor, în buza pădurii. Acolo a luat loc, în fața mamei. Cele două au început povestea. De-ale familiei și multe altele, cu siguranță. Oana a prins în palme mâinile mamei și așa le-a ținut mult, vorbindu-i, în același timp.

Mioara Roman mai mult a ascultat. Ce era să spună dintr-o lume închisă? În schimb, Oana a înveselit-o. Momentele surprinse de CANCAN.RO sunt, de-a dreptul, emoționante. După mai bine de o oră, Oana s-a ridicat de pe băncuță și a prins căruciorul. L-a împins, încet, așa cum o făcuse nu cu mult timp în urmă. Cale întoarsă, pe alee, cu pași mărunți și cu mare atenție. Avea să-și ia rămas bun de la mama ei, dar promițându-i că următoarea vizită va fi cât de curând.

Cum a motivat Oana Roman internarea mamei ei la azilul din Snagov

Mioara Roman a ajuns la azilul despre care aminteam în timpul pandemiei. Decizia celor două fiice, Oana și Catinca, de a o interna a fost aspru criticată. Motiv pentru care Oana Roman avea să ofere detaliile.

”Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de cinci stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă și, după 1-2 săptămâni, va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță, pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a spus Oana Roman.

