Oana Roman, mesaj trist după ce mama sa a avut din nou probleme de sănătate: ”Rugați-vă pentru sănătatea voastră”

Oana Roman are o comunitate mare de persoane care o urmăresc pe rețelele de socializare, astfel că este mereu activă în mediul online, ținându-și fanii la curent cu ceea ce face, chiar și atunci când lucrurile nu sunt tocmai plăcute în viața sa.

În ultima perioadă, starea de sănătate a Mioarei Roman nu a fost tocmai una bună, fosta soţie a lui Petre Roman a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Fiica sa a publicat un mesaj dureros în mediul online.

”Împărtășesc cu voi și momentele grele prin care trec, la fel ca orice om. Pentru ca viata nu este mereu lină, din păcate. Mama a trecut printr-un moment foarte dificil ieri, ne-am speriat foarte tare! Acum se recuperează și este înspre bine dar este încă la spital și probabil va mai sta o perioadă.

Vă mulțumesc tuturor pentru multele sute de mesaje și rugăciuni! Pentru mine înseamnă enorm pentru că îmi dați putere și nu mă simt singură. Rugați-vă pentru sănătatea voastră și a celor dragi pentru că nimic nu contează mai mult decât sănătatea. Va îmbrățișez”, a spus Oana Roman.

Cu ce probleme de sănătate se confuntă Mioara Roman

Mama Oanei Roman suferă de pareză la mâna dreaptă, pe care nu o mai poate folosi deloc. Ea a trebuit, astfel, să învețe cum să mănânce cu mâna stângă.

CITEȘTE ȘI: MIOARA ROMAN AJUNS LA SPITAL! CE SPUNE OANA ROMAN DE STAREA MAMEI SALE

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în urmă cu ceva vreme.

VEZI ȘI: OANA ROMAN ESTE ÎN EXTAZ! MARIUS ELISEI A LĂSAT-O FĂRĂ CUVINTE: ”ĂSTA MI SE PARE UN GEST DE IUBIRE”

Sursa foto: Instagram