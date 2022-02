Mioara Roman ajuns la spital! Ce spune Oana Roman de starea mamei sale

Mioara Roman are, din nou, probleme de sănătate. Dacă în urmă cu câteva săptămâni Oana Roman dezvăluia că mama sa are nevoie de îngrijire de specialitate deoarece are o pareză la o mână, acum fosta soție a lui Petre Roman se confruntă din nou cu probleme.

Oana a povestit într-un video pe Instastory că a ținut secret faptul că mama sa este la spital pentru a și-a dorit ca fiica sa să se bucure de o zi de naștere fericită, dar acum nu mai poate rezista și a împărtășit cu urmăritorii ei tot.

„Mulți dintre voi au observat că în ultimele zile nu am fost în apele mele. Încă de când eram în vacanță… Eu nu am vrut să vorbesc despre asta, pentru că nu am vrut să îi stric Isabelei ultimele zile de vacanță și când a fost ziua ei, m-am concentrat doar pe ea.

Dar de sâmbătă, practic ultimele două zile de vacanță, au fost foarte grele, pentru că mama, din păcate, a ajuns din nou la spital. M-au sunat cei de la centru să îmi spună că mama nu se simte deloc bine și că au chemat Salvarea să vadă ce se întâmplă cu ea”, a povestit Oana Roman.

”M-am speriat foarte tare”

”M-am speriat foarte tare pentru că a fost pentru prima oară când nu eram aici. Norocul a fost că mama nu era singură acasă. Cei de la centru s-au ocupat însă în mod impecabil de absolut tot. Au hotărât să o interneze ca să îi facă mai multe investigații. Am sunat-o imediat pe Catinca.

S-a descoperit că are o infecție urinară, la rinichi. Și mai așteptăm și alte rezultate. De sâmbătă mama este internată în spital. Din păcate, are probleme din ce în ce mai dese din cauza vârstei”, a mai spus Oana Roman.

De asemenea, Oana a ținut să precizeze că momentan nu își poate vizita mama la spital, din cauza regulilor COVID, așadar, până acum, cele două au putut să vorbească doar la telefon.

Sursa foto: Oana Roman Instagram