Petrecere exclusivistă la Mar-a-Lago: Cât i-a costat pe invitați să petreacă de Crăciun cu Donald Trump în rol de DJ!

Crăciunul a fost sărbătorit cu fast de familia Trump, care a organizat o mega petrecere la reședința Mar-a-Lago a președintelui-ales al SUA, în Florida.

Potrivit pagesix.com, la petrecere a participat și fiica acestuia, Ivanka, iar Trump însuși a jucat rolul de DJ. Ivanka a participat la eveniment împreună cu soțul Jared Kushner, în vârstă de 43 de ani, și cu cei trei copii ai lor.

O sursă a spus că biletele pentru evenimentul din Ajunul Crăciunului de la domeniul Trump au costat 350 de dolari. Totuși, la eveniment au lipsit unele nume importante, la care publicul s-ar fi așteptat să participe.

„Fără Elon, fără Don Jr. și prietena lui, fără Eric și Lara Trump… familia a sosit la 19:30 și a plecat la 21:00”, a declarat o persoană care a participat la eveniment.

Sursa se referea, bineînțeles, la patronul Tesla și aliat al lui Trump, Elon Musk, precum și la Donald Trump Jr. și la noul interes amoros al acestuia, Bettina Anderson.

Petrecerea familiei Trump, una exclusivistă

Cu toate acestea, Don Jr. și Anderson au fost văzuți a doua zi la sărbătoarea de Crăciun a familiei Trump, iar Anderson era într-o rochie roșie festivă, notează sursa citată.

Se pare că Donald Trump și-a luat foarte în serios rolul de amfitrion și chiar a făcut treaba unui DJ la petrecere.

„Președintele și-a luat rolul în serios și a fost foarte implicat în muzică”, a spus sursa, adăugând că piesele alese de Trump au inclus varianta cântată de Andrea Bocelli a Fantomei de la Operă, dar și „If Every Day Was Like Christmas”, cântată de Elvis Presley.

„A încheiat momentul cu Y.M.C.A, iar toată lumea s-a ridicat în picioare în acel moment și a început să facă «dansul Trump»”, a mai spus martorul.

Page Six mai notează că rolul jucat de Donald Trump nu este unul nou, dat fiind faptul că președintele-ales a mai fost DJ și în trecut la petrecerile organizate la domeniul său de la Mar-a-Lago.

