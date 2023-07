Petrecerea faraonică în paradis s-a terminat prost: jefuită la St. Tropez! I-a sustras ceasul privind-o în ochi, iar de nervi, românca a ”spart” rapid 20.000 €!

Cu petreceri faraonice s-a ”alintat” Adina Străuț la Saint Tropez, acolo unde, cândva, s-a ”desenat” paradisul. CANCAN.RO a relatat isprăvile de neuitat ale româncei care s-a ridicat financiar dintr-o afacere online, cu haine creație proprie. Acum 10 ani a inaugurat-o, acum, se bucură din plin că a creionat ideea și a pus-o în practică. Dar nu totul e roz. Hoții au prădat-o! I-au intrat în apartament și și-au făcut de cap. Adina i-a văzut, dar a tăcut. A acceptat paguba, apoi, de nervi, a ”spart”, cât ai zice pește, nu mai puțin de 20.000 de euro! Avem detaliile, în exclusivitate!

Și-a închiriat vilă în Saint Tropez, pentru că își propusese o vacanță de vis în faimoasa stațiune. Superbă locația, a fost încântată de ea, doar că avea să treacă prin clipe deloc plăcute. Într-o noapte s-a întâmplat, când hoții au ”lovit”. I-au spart apartamentul, în care Adina se afla chiar atunci, alături de familie. Era trează, dar nu a scos un sunet. L-a privit pe bărbatul care-i sustrăgea valorosul ceas.

Mesajul Adinei, după ce hoții au prădat-o: ”Aveți grijă!”

Hoții s-au ”tirat” cu prețioasa pradă, Adina s-a ridicat din pat. ”Superbă locația, dar nu am mai avut liniște din a doua noapte, când am fost vizitați de niște hoți, care au reușit să-mi fure doar mie ceasul pentru că i-am simțit. Am avut ghinionul să îi și văd la mine în cameră… Aveți grijă când închiriați vile, apelați la oamenii de la securitate să vă păzească”, a fost mesajul Adinei Străuț.

Nu a plâns, s-a resemnat, dar, de ciudă, avea să-și facă, încă o dată, toate plăcerile. Nu mai puțin de 20.000 de euro a ”spart” sexy-bruneta imediat. La Bagatelle s-a refugiat, acolo unde, de altfel, petrecuse în zilele precedente, iar CANCAN.RO a relatat, cu lux de amănunte, despre faraonicele petreceri (Vezi AICI detaliile). Cum spuneam, plină de draci, românca noastră a comandat nu mai puțin de 20 de sticle de șampanie Cristal, pe care a plătit nu mai puțin de 13.000 de euro. Să fie primit! Și nu i-a fost de ajuns.

Că, dacă tot a rămas fără ceas, măcar să se înnoiască și pe poșetuță i-au căzut ochii. Un Luis Vuiton Capucines Python a fost alegerea, pe care a plătit, scurt, 7.000 de euro. Bună treaba, femeia s-a înseninat. Și nu avea să se oprească din chef. Și unde în altă parte decât în restaurantele din Saint Tropez, pe care le și ”degustase” deja. Și în care s-a simțit în al nouălea cer.

PS. Ce nu a știut Adina? Că, de ceva ani, este o regulă nescrisă în Saint Tropez: toți cei care se dau în stambă, poartă ceasuri scumpe, genți Hermes și altele obiecte scumpe, fac note faraonice la restaurante riscă să fie jefuiți! Li se sparge camera de hotel sau vila închiriată unde locuiesc pe timpul sejurului! Românca noastră va ști, cu siguranță, de acum!

