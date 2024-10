Petrică Baicu, un tânăr de 24 de ani, a fost dat dispărut în Germania în urmă cu 2 luni. Ireal unde a fost găsit, acum, în octombrie 2024

Petrică Baicu, tânărul de 24 de ani care a dispărut în urmă cu 2 luni în Germania, are o poveste scoasă din filme. Recent, tânărul a fost găsit de familie, iar mama lui a povestit despre cum acesta și-a pierdut actele și telefonul mobil, iar în tot acest timp în care a fost dat pierdut a trăit pe străzi.

Petrică Baicu se afla la muncă, în Germania, acolo unde cu două luni în urmă era dat dispărut. Mama lui, Elena Baicu, s-a gândit la cel mai rău scenariu posibil, atunci când fiul ei nu a mai venit acasă. În tot acest timp, fiul ei era de negăsit, iar femeia a mărturisit că s-a rugat mereu să îl găsească.

„Vineri (n.r. – 11 octombrie 2024) vorbeam cu cineva la telefon și am văzut că s-a conectat. Așa am luat legătura cu el. Astea două luni, el a stat pe străzi, nu a avut nici acte, nici telefon. Acum a mers sora lui și l-a luat la ea, în Danemarca. Când am vorbit prima dată cu el la telefon, m-a bufnit plânsul, vă dați seama că m-am gândit la ce este mai rău. Noi vorbeam zilnic şi dintr-odată nu am mai știut nimic de el. Mă bucur mult că mi-am găsit puișorul, m-am rugat mult pentru el, și la Sfânta Parascheva, așa cum ar face orice mamă. Are el 24 de ani, dar tot copil este. Nu vreau să-l mai las de unul singur. Au fost două luni în care adormeam plângând și mă trezeam la fel”, a declarat Elena Baicu.