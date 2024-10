Mama Amaliei, fata de 18 ani din București dispărută misterios, miercuri, din fața blocului, își strigă disperarea! ”A fost răpită și sechestrată sau omorâtă!”

O tânără de 18 ani din București a dispărut fără urmă miercuri după-amiază. Amalia s-a dus până la un magazin de cartier să cumpere energizat, iar de atunci nu a mai fost văzută. Tânăra și-a luat la ea doar portofelul, în care nu avea mai mult de 15 lei. Mama fetei, cadru medical, o caută cu disperare, iar pe fir a intrat și Poliția. Femeia se gândește la ce este mai rău. Nu s-a mai întâmplat niciodată ca fiica ei să plece de acasă fără să o anunțe și este convinsă că Amalia a fost răpită. CANCAN.RO are detalii despre această dispariție misterioasă.

UPDATE: Amalia a fost găsită, joi după-amiază, de un copil. Fata se afla pe o bancă dintr-un părculeț din Călugăreni, județul Giurgiu. Tânăra era aproape inconștientă și nu își amintește cum a ajuns acolo, iar mama ei dă în acest moment declarații la Poliție. Femeia este convinsă că fiica ei a fost răpită. Ea crede că atunci când au văzut amploarea pe care o ia cazul Amaliei, răpitorii s-au speriat și au abandonat-o pe o bancă. Amalia se află încă într-o stare confuză. După ce va pleca de la Poliție, Nely Brăniștăreanu va merge cu fiica ei la medic, pentru un control.

Știrea inițială: Miercuri după-amiază, în jurul orei 17.00, Amalia și-a pus pe ea la repezeală niște haine și i-a spus surorii ei mai mici că se duce să-și cumpere un energizant. De la blocul în care locuiește și până la magazin este o distanță foarte mică. Fata și-a luat la ea doar portofelul. Telefonul mobil l-a lăsat acasă, deoarece în maximum zece minute ar fi trebuit să fie înapoi. Sora mai mică a fetei și-a făcut griji în momentul în care aceasta nu s-a mai întors nici după câteva ore. Speriată, copila și-a sunat mama, cadru medical, care era de gardă la spital în acea seară.

Femeia s-a întors de urgență acasă, iar de atunci nu își mai găsește liniștea. A căutat-o pe Amalia peste tot, dar fără să afle vreo veste despre ea. Nely Brăniștăreanu este convinsă că fiicei sale i s-a întâmplat ceva grav. Ea spune că Amalia este un copil foarte cuminte, care nu i-a creat niciodată probleme.

CITEȘTE ȘI: Cazul Elodiei Ghinescu s-a repetat. Deznodământ final în cazul lui Marian Claudiu Bălan, profesorul care a dispărut acum 4 ani

Tânăra a absolvit Liceul ”Spiru Haret”, din Capitală, iar la examenul de Bacalaureat a obținut media 9,60. Ea se pregătea să dea examen la școala de șoferi și își dorea să devină hairstylist. Amalia are un iubit aproape de aceeași seamă cu ea, dar și despre el mama fetei are numai cuvinte de laudă.

Prietenul ei era la el acasă, ea la mine acasă. El are 19 ani, sunt doi copii. A vorbit cu ea ultima dată miercuri, pe la 11.00. Este un băiat foarte cuminte. Prietena ei cea mai bună nu a mai vorbit cu ea de alaltăieri. Nimeni nu știe nimic de ea. Ea nu pleca în haine de casă să se întâlnească cu cineva, nu pleca nemachiată, fără să-și îndrepte părul. Îmi spunea tot. Și când pleca de acasă, îmi spunea mereu unde se duce”, a povestit, pentru CANCAN.RO , mama fetei.

Amalia și familia ei locuiesc într-un bloc din Sectorul 5, într-o zonă rău famată. Din acest motiv, fata nu avea prieteni în cartier.

A vrut s-o trimită pe cea mică la magazin, dar nu ar fi putut să cumpere energizant pentru că este minoră. De aceea, Amalia s-a îmbrăcat și s-a dus ea. Ea nici nu voia să iasă afară, pentru că învață pentru școala de șoferi. A plecat îmbrăcată ca de casă. Nu și-a luat decât portofelul, în care avea buletinul și cu 10-15 lei, mai mult nu avea. A plecat fără telefon, fără chei, fără nimic. A zis că vine repede. Magazinul este vizavi de blocul nostru. Ea la magazin nu a ajuns. Două vecine care stăteau pe bancă au văzut-o că s-a dus în stradă. De acolo s-a terminat firul. Toată noaptea am umblat prin tot Bucureștiul, nu mi-am găsit copilul pe nicăieri. Are pe corp două tatuaje, o foarfecă și un pieptăn, ea fiind hairstylist”, a mai spus femeia.