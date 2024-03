Piedone, ospăț autentic cu muncitorii din Sectorul 5, în plină stradă. „Ia niște parizer, ceapă, ce avem”

Cristian Popescu-Piedone a ieșit să ia prânzul, și nu în oraș la vreun restaurant de fițe, ci direct pe șantier. Edilul Sectorului 5 a avut parte de un ospăț autentic, în stil muncitoresc, chiar în inima lucrărilor de reabilitare. Piedone și-a savurat prânzul așezat de o bordură cu masa întinsă pe ziar.

Edilul sectorului 5 a avut parte astăzi de o masă de prânz puțin mai neobișnuită pentru funcția pe care o are. Aflat în plină luptă electorală pentru primăria Capitalei, Piedone a lăsat de o parte mesele formale și a ieșit să ia masa cu muncitorii care lucrează pe șantierele din Sectorul 5. Primarul a scos banii din buzunar și l-a trimis pe unul dintre muncitori să cumpere de-ale gurii pentru un adevărat ospăț.

Zis și făcut. După ce toate bucatele au fost cumpărate, edilul și restul muncitorilor au întins ziarul pe asfalt și au început ospățul.

Astfel, muncitorii s-au așezat fericit la masă, iar imaginile de colecție au fost postate de edil pe pagina sa oficială de Facebook. Mai mult, alături de videoclipul în care se poate observa cum ia masa pe șantier cu muncitorii, Piedone a atașat un mesaj emoționant. Edilul a mărturisit că și-a reîncărcat bateriile la firul ierbi, printre oamenii lui.

„Printre ai mei, de la firul ierbii, unde mă simt foarte bine!

Printre oamenii buni, dedicați și muncitori!

Printre oamenii cărora le pasă de comunitate și de orașul său!

Am discutat cu ei, am rezolvat câteva probleme, am făcut câteva planuri pentru comunitate, am glumit împreună și am râs împreună!

Pe la prânz, m-am așezat pe-o bordură și-am întins o câmpenească de șantier direct pe trotuar. Și-am ciugulit un oușor, nițică brânzică, o șunculiță și ceva parizer împreună cu o echipă de muncitori cumsecade din provincie!

Mi-am luat energie de la oamenii cei buni și un strop de apă vie, să am pe drumul vieții!

Mergem înainte, muncim cu spor și continuăm să facem imposibilul posibil!