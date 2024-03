Cristian Piedone, singurul care i-ar putea lua scaunul de primar lui Nicușor Dan! Ce spune edilul despre candidatura lui: „Nimeni nu mă va întoarce din drum”

Cursa pentru alegerile locale la Primăria Capitalei a stârnit vâlvă printre bucureșteni! Este an electoral, iar partidele caută oamenii potriviți pentru a conduce, în special, Capitala. Primarul Nicușor Dan a publicat un sondaj în care sunt arătate șansele de câștig pentru Primăria Municipiului București a celor care și-au arătat intenția să ia parte la alegeri. Pe lângă actualul edil, alte nume din politica românească sunt înscrise pe listă. Printre cei doritori este și Cristian Popescu Piedone, care și-a arătat intenția de a conduce orașul. Ce spune acesta despre candidatura lui?

Potrivit datelor unui sondaj de opinie cerut și publicat de către Nicușor Dan, cel care ar urma să câștige alegerile locale de anul acesta, pentru scaunul de primar al Capitalei, este nimeni altul decât Cristian Popescu Piedone. Actualul primar al Sectorului 5 și-a anunțat candidatura și dorința de a schimba lucrurile în București. Politicianul ar urma să câștige alegerile la Primăria Capitalei, conform sondajului precizat, cu un procent de 40,4%, urmat de Nicușor Dan cu 39,3%. Diferența între cei doi edili este mică, iar lupta va fi una strânsă. Pe locul 3 urmează Sebastian Burduja cu 16%, urmat de Diana Șoșoacă.

În acest context, primarul Piedone și-a spus părerea despre lupta pentru Primăria Capitalei, după ce a văzut rezultatele sondajului publicat de Nicușor Dan. Cristian Popescu Piedone este favorit în ochii multor bucureșteni, care-și doresc ca politicianul să-i conducă. Edilul consideră că el este singurul care l-ar putea „bate” pe Nicușor Dan, asigurându-i pe locuitorii Capitalei că lucrurile se vor schimba numai în bine în cazul în care el va câștiga alegerile.

Cei aflați la guvernare ar fi reticenți cu privire la susținerea candidaturii lui Piedone la Primăria Capitalei. Motivul principal ar fi presupusa implicare în dosarul Colectiv. Piedone susține că tragedia de la Colectiv nu i-a aparținut, iar acest lucru a fost dovedit după ce a făcut un an și o lună de închisoare. Edilul consideră că „politicul” nu ar trebui să se lege de o nenorocire națională pentru a da bine în ochii unor români.

Piedone crede că dacă cetățenii considerau că el este vinovat și că trebuie să ispășească întreaga pedeapsă (de 8 ani și 7 luni de închisoare), atunci nu-l votau niciodată pentru Primăria Sectorului 5. La fel se întâmplă și acum, când este favorit în sondajul postat de Nicușor Dan. Cristian Popescu Piedone este de părere că se află pe primul loc în preferințele bucureștenilor tocmai pentru că vreme de trei decenii a stat lângă ei și mereu a spus ce crede despre problemele din Capitală. Acum, vrea să treacă la treabă și să rezolve tot ce-i supără pe locuitorii Bucureștiului.

„Dacă politicul se leagă de un dosar și se folosesc în continuare de o tragedie națională care nu mi-a aparținut și s-a dovedit, și sunt închistați într-un trecut și nu le-aș dori să treacă prin ce am trecut eu, dar s-a dovedit și dacă nu respectă o decizie a unor instanțe judecătorești, chiar dacă am făcut un an și o lună de pușcărie, s-a demonstrat că în cazul Colectiv, nu am avut din prima secundă adevărul, s-a dat cu pietre în mine, dar să repui astăzi, să aduci în memoria colectivă, ei sunt niște mișei care zâmbesc și se folosesc încă de oameni pentru o tragedie. Dar pentru a satisface orgolii politice, niciodată nu va face Cristian Popescu așa.

Iar contabilitatea noastră a tuturor să știți că nu stă la politic, există curtea de conturi numită cetățean, el este cel care contabilizează. Cetățeanul, dacă m-ar considera vinovat cu 8 ani și 7 luni condamnare în prima instanță, nu mă vota niciodată la primăria sectorului 5. Cetățeanul nu m-ar fi susținut si astăzi in toate sondajele marilor partide sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc pentru că am rămas 30 de ani lângă ei și ce am avut de spus, spun”, a concluzionat Piedone, la TVR.