Piero, moștenitorul imperiului Ferrari, a fost prădat de hoți! Cum s-a întâmplat jaful: ”Am lăsat o fereastră deschisă”

Piero Ferrari (78 de ani), moștenitorul imperiului Ferrari, a povestit un episod pe care, probabil, nu îl va uita niciodată. Soțul româncei Romina Gingașu (32 de ani) a povestit cum s-a trezit prădat de hoți.

Piero Ferrari este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, însă a început de jos, lucrând la firma tatălui său. Era o persoană responsabilă și a vrut să economisească banii câștigați. Acum, soțul Rominei Gingașu are o avere estimată la 6,3 miliarde de euro. Totuși, viața lui nu a fost lipsită de momente neplăcute. La un moment dat, chiar a fost jefuit.

Moștenitorul imperiului Ferrari a lucrat, prima dată, la firma tatălui său. Piero a fost angajat în 1965, în urma unui sfat primit de la bunica sa. Părintele său nu a vrut să îi dea totul pe tavă, așa că l-a pus la muncă precum un angajat normal. Mai mult decât atât, a încercat să îi dea și o lecție de viață.

Soțul Rominei Gingașu primea un salariu mult mai mic decât ar fi meritat. Iar de primii bani câștigați nu s-a putut bucura. Piero Ferrari a povestit că hoții au intrat în casă și i-au furat primul salariu. El îl pusese deoparte, într-un sertar din camera lui.

„Salariul? La început a fost 80.000 de lire italiene. Salariul meu, cât a trăit tata, a fost tot timpul mai mic decât nivelul de responsabilitate. A fost o lecție pentru mine, dar a arătat și celorlalți angajați că nu primesc un tratament special sau un salariu special.

Am ținut primul salariu într-un sertar din camera mea. Am lăsat o fereastră deschisă când am ieșit la cină cu mama mea, iar un hoț a venit și mi-a luat salariul.”, a mai spus moștenitorul imperiului Ferrari.