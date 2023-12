Apariție de senzație a Rominei, alături de soțul ei, Piero, la lansarea filmului ”Ferrari, de la Londra: Imagini unice de pe covorul roșu!

Ieri, 4 decembrie, a avut loc lansarea filmului „Ferrari”, la Londra, iar personalități de renume le-au fost alături atât moștenitorului imperiului Ferrari, cât și soției sale, Romina ex-Gingașu. Cinefilii din întreaga lume vor avea parte de o surpriză uriașă pe 25 decembrie însă, atunci când în toate cinematografele din lume se va regăsi pelicula lui Michael Mann, o capodoperă despre viața legendarului Enzo Ferrari. CANCAN.RO prezintă, în rândurile următoare, detaliile exclusive despre grandioasa lansare.

Nu de alta, dar cea de la Londra a fost una pe măsura așteptărilor! Inegalabila româncă, cea care l-a cucerit pe Piero, fiul lui Enzo Ferrari, a pășit pe covorul roșu la brațul partenerului său de viață, iar apariția cuplului a atras toate privirile. Era, oricum de așteptat! Ținutele lor nici n-ar trebui comentate. Sunt fără cusur! Atitudinea și dragostea pe care și-o împărtășesc îi fac, de fapt, să radieze atunci când se află unul în compania celuilalt. Nicio haină scumpă n-ar putea egala acest aspect.

Romina Gingașu, în dreapta soțului indiferent de situație

În altă ordine de idei, românca noastră, soția lui Piero, își susține partenerul de viață în orice decizie ar lua acesta. Astfel, filmul despre Enzo Ferrari, fondatorul italian al producătorului de mașini cu același nume, a primit mult credit din partea consoartei lui Piero, aceasta vizualizându-l deja de circa patru ori!

Cel mai așteptat film al anului își va avea lansarea oficială pe 25 decembrie, de Crăciun, iar, de atunci, în toate cinematografele din lume, va rula opera care mărturisește istoria brandului de automobile italienești.

Viața lui Enzo Ferrari și a apropiaților răi, pusă pe tapet

Cea mai așteptată peliculă a anului e regizată de nimeni altul decât Michael Mann și scrisă de Troy Kennedy Martin, iar capodopera are la bază biografia jurnalistului auto Brock Yates, care datează din 1991, intitulată „Enzo Ferrari: The Man and the Machine”.

Acțiunea filmului se concentrează pe evenimentele petrecute în vara lui 1957, atunci când Enzo, fost pilot de Formula 1, se situa în criză, falimentul urmărind compania pe care el și soția sa, Laura, au ridicat-o din nimic în 1947. În peliculă se regăsesc staruri de la Hollywood precum Penelope Cruz, Adam Driver sau Patrick Dempsey.

