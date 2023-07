Piesa specială aleasă de Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu pentru dansul mirilor. Ce gest a făcut prezentatorul TV, în fața tuturor

Ziua de 30 iulie 2023 este foarte importantă pentru Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cei doi au luat parte la ceremonia religioasă, la Mănăstirea Cașin. După cununia din biserică, prezentatorul TV și soția lui au plecat direct spre localul de evenimente din Buftea, unde au pregătit surprise pentru invitați. De altfel, în urmă cu scurt timp, a avut loc și dansul mirilor. Iată mai jos, în articol, ce piesă specială au ales pentru acest moment și ce gest a făcut Dani Oțil, în fața tuturor.

În cursul zilei de duminică, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au făcut cununia religioasă. Ceremonia a avut loc la Mănăstirea Cașin și, apoi, au plecat spre Buftea, acolo unde are loc petrecerea de nuntă. Gabriela Prisăcariu a îmbrăcat o rochie de mireasă de un alb impecabil, lungă. (Vezi aici imaginile exclusive) Mirele a optat pentru un costum negru, cu papion.

Odată ce slujba din biserică a ajuns la final, cei doi îndrăgostiți au plecat către localul unde are loc petrecerea de nuntă. De altfel, super-party-ul acestei după-amiezi a fost deschis cu un moment așteptat de toată lumea. Au respectat tradiția și i-au surprins pe invitați. Dansul mirilor a avut loc pe o melodie extrem de specială!

Vezi și SOACRA GABRIELEI PRISĂCARIU, DEZVĂLUIRE PENTRU CANCAN.RO ÎN ZIUA CEREMONIEI RELIGIOASE. DANI OȚIL ȘI SOȚIA LUI PREGĂTESC SURPRIZE PENTRU FAMILIE ȘI INVITAȚI

Ce piesă au ales Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu pentru dansul mirilor

Dansul mirilor a avut loc într-un cadru de vis, în incinta localului din Buftea. Îmbrăcați foarte elegant, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au dansat pe melodia Corinei Chiriac, și anume „Inimă, nu fi de piatră”. De altfel, în timp ce dansau în mijlocul ringului, învăluți de un fum alb, prezentatorul TV a făcut un gest care a înduioșat. Mai cu seamă, soțul Gabrielei Prisăcariu a cerut să fie adus și micuțui Tiago la dans. Cei doi și-au luat fiul în brațe și au continuat să danseze. Apoi, vedeta Antenei 1 le-a făcut semn invitaților să se alăture pe ringul de dans. Momentul poate fi urmărit mai sus, în videoclip.

Nu rata: ROXANA IONESCU, APARIȚIE DE SENZAȚIE LA NUNTA LUI DANI OȚIL! CE ȚINUTĂ A ALES NAȘA PENTRU ZIUA CEA MARE FOTO

De altfel, soția matinalului de la Antena 1 mărturisea, înainte de ceremonie, că emoțiile sunt foarte mari!

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, la Antena Stars.

Sursă: CANCAN.RO, Instagram