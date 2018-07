Pigliacelli: „Am venit la Napoli de România!”

La prezentarea oficială, noul mijlocaș al CSU Craiova, Alexandru Cicâldău a declarat că are ambiții foarte mari cu Craiova şi că are foame de trofee.

„Sunt fericit, este o zi specială pentru mine, fiindcă sunt prezentat la acest club uriaş şi promit că voi da totul pe teren atunci când voi fi folosit. Colegii îmi spun deja Modric, sper să demonstrez că am un stil de joc asemănător. Îi mulţumesc şi domnului Hagi pentru tot ce a făcut pentru mine din 2009 şi până acum. Am venit la Craiova cu gânduri foarte mari, cu ambiţie şi cu foame de trofee. Cine nu ar vrea să joace cu suporterii Craiovei în tribună? În România nu mai găsim aşa suporteri. Sunt fericit că i-am determinat pe cei de la Craiova să mă cumpere. Nu am emoţii. Am venit cu gânduri mari. Nu îmi este teamă. Îmi doresc să ajung departe, din acest motiv m-am apucat de fotbal”, a declarat Alexandru Cicâldău.

La rândul său, portarul Mirko Pigliacelli care a fost adus pentru a-i înlocui pe Calancea şi Mitrovic, a spus că acest transfer reprezintă un pas important în cariera sa, comparând Craiova cu Napoli.

„În iarnă nu am negociat cu Craiova, ştiu doar că au fost nişte discuţii între cluburi. Nu am ezitat să semnez atunci când am avut ocazia. Nu am avut posibilitatea până acum să ajung într-un club aşa mare. Chiar dacă am ajuns de puţin timp aici, este un spectacol pentru mine. Mister Devis Mangia şi Fausto Rossi mi-au vorbit foarte frumos despre Craiova, despre ce se întâmplă aici, ştiu că am venit la Napoli de România”, a declarat goalkeeperul italian.

Cei doi au șansa debutului contra campioeni României în meciul care va deschide sezonul fotbalistic în România, supercupa urmând a se dispta sâmbătă de la ora 20:00.

Noii jucători ai lui Devis Mangia au fost prezentaţi în noile echipamente pe care oltenii le vor purta în sezonul 2018-2019.