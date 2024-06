Pixar și Disney au reușit să ia fața concurenților Netflix și HBO cu o producție surprinzătoare. Inside Out 2 domină box-office-ul

Pixar și Disney au reușit să ia fața concurenților Netflix și HBO! Filmul de animație „Inside Out 2” domină box-office-ul. Acesta este p reprezentare a emoțiilor din perioada adolescenței și continuă să se afle pe primul loc printre preferințele cinefililor din SUA, pentru a doua săptămână la rând.

Continuarea filmului studiourilor Pixar şi Disney a reușit să adune de vineri până duminică încasări în valoare de 100 de milioane de dolari, notează firma de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, citat de Agerpres. În cea de-a doua parte a producției Inside Out, protagonista Riley descoperă noi emoţii odată cu pubertatea. Mai exact, este vorba despre Anxietate, Plictiseală, Stânjeneală şi Invidie.



Pe locul al doilea în box office-ul american se regăseștecomedia de acţiune „Bad Boys: Ride or Die”, având în rolurile principale pe Will Smith şi Martin Lawrence. Producția a obținut încasări de circa 19 milioane de dolari.

Ce filme se află în Top 10 în Box Office-ul din Statele Unite ale Americii

„The Bikeriders”, un film care îi are în rolurile principale pe Austin Butler, Jodie Comer şi Tom Hardy, se află pe locul al treilea în weekend-ul de lansare, cu încasări de 10 milioane de dolari. Producția prezintă povestea unui motociclist care trebuie să aleagă între a fi loial clubului său sau soţiei sale.

Conform Boxofficemojo.com, „The Garfield Movie”, adaptarea de către Sony a aventurilor pline de umor ale faimosului motan leneş şi iubitor de lasagna, se află pe locul al patrulea, cu încasări de 3,6 milioane de dolari.

Pe locul cinci se clasează pelicula „Kingdom of the Planet of the Apes”, cea mai recentă producţie din saga ştiinţifico-fantastică „Planeta maimuţelor”, cu încasări în valoare de 3,6 milioane de dolari.

Iată top 10 al box-office-ului nord-american!

6. „IF” (2,7 milioane de dolari)

7. „The Exorcism” (2,4 milioane de dolari)

8. „Thelma” (2,2 milioane de dolari)

9. „The Watchers” (1,9 milioane de dolari)

10. „GHOST: Rite Here Rite Now” (1,5 milioane de dolari).

