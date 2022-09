Plăcerea pe care i-o face Irina Fodor soțului. Răzvan Fodor: „E foarte frumos să te distrezi ca pe vremuri”

Irina Fodor (33 de ani) știe cum să-i facă pe plac soțului! Răzvan Fodor (47 de ani) dă totul din casă și spune ce face, de fapt, prezentatoarea de la Antena 1 noaptea. Nu multe femei ar putea să accepte așa ceva.

Irina Fodor și-a cunoscut soțul de când avea doar 19 ani, iar Răzvan, 33. La doar trei ani după aceea, au decis să-și unească destinele și de atunci sunt nedespărțiți. Bineînțeles, excepție fac perioadele în care mai pleacă pentru filmări.

Răzvan Fodor și-a declarat, încă o dată, iubirea pentru prezentatoarea de la Chefi la cuțite. Cu acest prilej, a dezvăluit și ce îi face soția de multe ori la 12, unu noaptea, fapt care nu poate decât să-l bucure.

„E femeia pe care mi-am dorit-o, e familia pe care mi-am dorit-o. Am avut cea mai mișto viață de adolescent și m-am distrat, dar cum mă distrez acum cu familia, când văd că nimic nu se schimbă și nimic nu s-a schimbat de când am familie și în continuare putem să ne distrăm … E foarte frumos să te distrezi ca pe vremuri, dar să vezi și o mogâldeață lângă tine și o femeie care își zâmbește și la 12, unu noaptea îți spune >. O iubești, cum să nu o iubești”, a spus Răzvan Fodor în podcastul Fain&Simplu. (CITEȘTE ȘI: Răzvan şi Irina Fodor, la un pas de despărţire? Lucrurile par că s-au răcit între ei, după episodul Ştefan Bănică Jr)

Răzvan Fodor: „Sunt un tip casnic, dar ușor mi-a cam ajuns”

În contextul în care Irina Fodor a fost mai mult plecată ca să filmeze emisiunile de la Antena 1, Răzvan Fodor a rămas cel „casnic”. Cu o ușoară nostalgie, actorul își aduce aminte de vremurile în care izolarea îi permitea să stea mai mult cu prezentatoarea de la Dancing on ice: Vis în doi.

„Sunt un tip casnic, dar ușor mi-a cam ajuns. Inclusiv cu pandemia, inclusiv cu plecatul Irinei. Mă uitam, după un an de pandemie, până să plece Irina, ne felicitam unul pe altul că am parcurs perioada asta învingători și că n-a fost rău deloc. Am avut timp pentru noi, copilul lângă noi. Ne trezeam în fiecare dimineață și era așa o chestie: după poartă e Satana, dar noi suntem aici”, a adăugat actorul. (CITEȘTE ȘI: Ce face Răzvan Fodor în timp ce Irina Fodor filmeză în America Express? A fost surprins cu o altă vedetă Antena 1)

