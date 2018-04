Planul Minerva: informații noi la un an de la scrisoarea celor 84 de academicieni care au avertizat în legătură cu viitorul României

Generalul SRI Florian Coldea a sustinut recent o declaratie de presa halucinanta in care a amenintat in direct si in care, folosindu-se de episodul in care Iuda l-a vandut pe Iisus, a pretins ca astazi asistam la acte de tradare comise impotriva intereselor statului roman.

“Constat cu ingrijorare ca unii in mod vizibil practica astazi acelasi lucru cu interesele statului roman. O fac la vedere, extrem de vocal, si fara pic de rusine. Mai mult, ba chiar par sa isi faca un titlu de glorie din asta, afectand institutii fundamentale si capacitati democratice de aparare si protectie ale statului roman”, a afirmat Florian Coldea.

Intr-adevar, in Romania s-au comis acte de tradare nationala. Dar nu din partea celor care astazi devoaleaza abuzuri comise de institutiile de forta ale statului roman, ci chiar din partea institutiilor care ar fi trebuit sa vegheze la securitatea nationala, dar care au permis ca Romania sa ajunga sub stapanirea marilor puteri. Iar detalii despre cum Romania a fost vanduta bucata cu bucata, fix in perioada in care SRI era condusa operativ de Florian Coldea, incep sa iasa tot mai mult la iveala.

Romania a fost acaparata si vanduta pas cu pas, printr-o minutioasa operatiune pusa la cale de peste hotare. Este o operatiune care a purtat numele “Planul Minerva” si care a facut posibil ca marile puteri sa preia controlul asupra Romaniei . Totul s-a intamplat prin arma catuselor si a dosarelor penale indreptate impotriva tuturor liderilor politici, impotriva factorilor decidenti din aparatul guvernamental, impotriva presei si impotriva mediului romanesc de afaceri, astfel incat orice fel de opozitie si orice fel de spirit nationalist sa fie eliminate.

Culmea este ca „Planul Minerva” a fost derulat chiar intr-o perioada in care institutiile de forta – mai exact, SRI-ul condus de Florian Coldea si DNA-ul Laurei Kovesi – se aflau la apogeul puterii. Doua institutii conduse de doua personaje impotriva carora romanii se ridica din ce in ce mai mult, constientizand ca au fost mintiti ani de zile de la cel mai inalt nivel al statului.

Scrisoarea academicienilor

Declaratiile lui Florian Coldea in care acesta acuza asa-zisa tradare a intereselor nationale, doar pentru ca tot mai multi oameni indraznesc sa vorbeasca despre politia politica si nenorocirile comise de “Binomul SRI-DNA”, ne-au amintit de o scrisoare semnata de 84 de academicieni romani. O scrisoare in care academicienii atrageau atentia tocmai in legatura cu actiunile de distrugere a Romaniei si a identitatii nationale.

De altfel, de curand s-a implinit un an de la momentul in care cei 84 de academicieni au decis sa dea publicitatii scrisoarea in care avertizau asupra pericolului in care se afla Romania. Vazand disperarea afisata de Florian Coldea, si probabil teama ca nu cumva in viitorul apropiat la iveala sa iasa tot mai multe informatii despre cum a fost vanduta si distrusa Romania chiar in timpul mandatului sau de la SRI, situatie care l-ar putea incrimina, consideram ca este oportun sa reluam scrisoarea celor 84 de academicieni, care arata cu exactitate ceea ce s-a petrecut in Romania ultimilor ani .

„Apelul unor academicieni romani

Catre Poporul Roman,

Catre institutiile Statului Roman

Avand in vedere pozitia Academiei Romane, de institutie identitara fundamentala, aflata de un secol si jumatate in serviciul Natiunii Romane,

semnatarii acestui Apel,

Ingrijorati de evolutiile interne si internationale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continua si alarmanta incercare de erodare a identitatii, suveranitatii si unitatii nationale a Romaniei, cu multe actiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate ‘corectitudini politice’, dar si cu multe actiuni indreptate direct impotriva Statului si Poporului Roman (rescrierea tendentioasa, lacunara sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor nationale, subminarea valorilor si institutiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmostenirea generatiilor care vin dupa noi prin vanzarea pamantului, a resurselor solului si subsolului, prin defrisari masive, prin instrainarea sau falimentarea unitatilor economice, prin degradarea invatamantului si a sistemului sanitar, prin politizarea excesiva a tuturor subsistemelor statului si societatii, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, coruptia, lipsa de eficienta, aparitia unor tensiuni sociale),

preocupati in mod deosebit de incercarile recurente de ‘regionalizare’ a Romaniei sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constitutiei Romaniei si tendintelor de integrare europeana, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calitatii vietii in aceste zone,

ne exprimam ferm impotriva tuturor acestor actiuni,

ne pronuntam cu tarie in favoarea identitatii, suveranitatii si unitatii nationale,

solicitam institutiilor abilitate ale Statului Roman, de la toate nivelurile, sa vegheze si sa actioneze pentru a preveni, pentru a contracara si, atunci cand se incalca legea, pentru a pedepsi toate diversiunile si agresiunile la adresa identitatii, suveranitatii si unitatii nationale a Romaniei si a stabilitatii statului de drept.

Chemam alaturi de noi, in acest demers, intregul popor roman, pe toti locuitorii acestui pamant,

ne adresam in particular intelectualilor, invitandu-i sa fie exemplu de intelepciune si de patriotism,

ne adresam oamenilor politici, invitandu-i sa conlucreze cu responsabilitate si patriotism pentru binele Romaniei,

cu atat mai mult cu cat ne aflam in preajma sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii impreuna a tuturor provinciilor romanesti, eveniment pe care poporul roman l-a asteptat, pentru care a suferit, a lucrat si a luptat atatea veacuri si pe care l-a realizat cu atatea jertfe.

Sa ne cinstim eroii, sa fim la inaltimea lor, lasand generatiilor urmatoare, tuturor locuitorilor Romaniei, o tara unita, suverana, cu dragoste pentru trecut si pentru cultura sa, cu respect de sine, stapana pe pamantul sau, educata si prospera, o tara a Europei Unite, dar cu identitate proprie, romaneasca.

Asa sa ne judece viitorul!

Initiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Paun si semnat de un mare numar de membri ai Academiei Romane”, potrivit luju.ro.