Plecare-șoc de la Digi 24! Oana Zamfir, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare, și-a dat demisia. „Încep, cu bucurie, un alt capitol”

Oana Zamfir a făcut un anunț surprinzător! Cunoscuta știristă și-a anunțat plecarea de la Digi 24, după o perioadă de 12 ani și o lună. Prezentatoarea de știri a părăsit postul TV, după multă vreme în care a apărut pe micile ecrane. Moderatoarea a transmis și un mesaj în care a vorbit pe larg despre decizia ei de a renunța la pupitrul jurnalului de știri.

Oana Zamfir și-a anunțat plecarea de la Digi 24, după 12 ani și o lună. Cunoscuta prezentatoare de știri nu a lipsit în această perioadă de pe micile ecrane și a fost aproape zilnic alături de telespectatori. Jurnalista le-a dat de veste tuturor celor care au urmărit-o pe sticlă în cariera ei, anunțând pe toată lumea că părăsește postul de televiziune. Știrista a transmis un mesaj emoționant legat de toată munca pe care a depus-o în acești ani.

„După 12 ani și exact o lună, se încheie un capitol. În ultimii 12 ani, Digi24 mi-a fost casă, școală, familie. A fost locul în care am crescut, în care mi-am găsit prietenii, în care am învățat și am greșit și iar am învățat. Nu mi-a fost deloc ușor să pun 12 ani de carieră în câteva minute de video, la fel cum nu îmi e ușor să scriu despre ultimii 12 ani în doar câteva rânduri.

Din 2011 până la finalul lui 2023 am trecut prin toate tronsoanele orare de știri, de la matinal, până la ultimul jurnal al zilei. Am prezentat știri de luni până vineri, sau doar în weekend. Am moderat emisiuni de dezbateri și interviuri și am trecut printr-o serie de alegeri, dintre care 2 au fost prezidențiale. Am prezentat, timp de 5 ani, emisiunea Ca-n Filme, care, la acel moment, era singurul proiect tv de cultură cinematografică. Am realizat ediții speciale de Oscar în România sau ediții speciale de la Festivalul de Teatru de la Sibiu. A urmat proiectul “Scenă Deschisă”, un podcast pe care l-am împărțit cu alți prezentatori Digi24 și unde am avut onoarea să-i am invitați pe unii dintre marii artiști ai României, oameni de valoare, talentați, autentici.

A fost și “Breaking Show”, un proiect special de Revelion și de aniversare a 10 ani de existență Digi24, o provocare pe care am dus-o la capăt cu multă muncă și căreia i-aș spune “Da” din nou, oricând. Apoi “Untold”, 4 zile de maraton live la cel mai mare festival de muzică din România.

Au fost mii de ore de hard news, soft news, infotainment, platou, teren, direct, înregistrat, știri, news alert, breaking news, ediții speciale, interviuri cu personalități de renume internațional. Toate variantele de lungime de păr, toate variantele de kilograme, toate culorile de ținute… Am fost eu, în toate variantele mele, în fața voastră”, este o parte din mesajul postat de Oana Zamfir.