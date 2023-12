Ce face știrista TVR bătută cu brutalitate de soț și propriul tată. Televiziunea nu mai e o prioritate pentru Dana Războiu

După 17 ani, Dana Războiu a renunțat la televiziune, schimbându-și radical direcția profesională. În ultima perioadă, știrista a început să investească pe marile burse ale lumii, dar este și un antreprenor de succes. Ce face și cu ce se ocupă acum Dana Războiu?

Ultima perioadă a adus liniște în viața Danei Războiu, atât în planul profesional, cât și în cel personal. Aceasta a reușit să treacă peste traumele suferite în urma bătăilor încasate de la tatăl său în copilărie, dar și de la fostul soț. Acum este o mămică fericită și își investește toată energia în proiectele profesionale pe care le derulează.

Vreme de 17 ani, Dana Războiu a activat în televiziune, însa a lăsat în spate acest domeniu. De ceva timp aceasta investește în marile burse ale lumii. Deși pentru mulți, investițiile la bursă par să nu aibă nicio legătură cu televiziunea, știrista spune că experiența jurnalistică a ajutat-o mult în acest nou domeniu, care îi aduce venituri frumoase.

Bursa înseamnă să fii la curent cu tot ce se întâmplă, de fapt. Dacă vrei să vezi cum merge o ţară, arunci o privire asupra Bursei şi vezi ce se întâmplă cu adevărat în culise. Deci pentru mine a fost cumva naturală această tranziție. În plus, aveam mare nevoie să fiu independentă financiar și să îmi pot crește copiii.

„Având în vedere că am fost jurnalist de TV timp de 17 ani, sunt foarte obişnuită să citesc şi să adun informaţii despre tot ce mişcă, de la companii la antreprenori, astfel am descoperit că îmi place foarte mult partea aceasta de cercetare din domeniul investițiilor.

Pe lângă investițiile la bursă, Dana Războiu se poate lăuda și cu faptul că a pus pe picioare un proiect de succes. Aceasta este fondatoarea asociației Nație Prin Educație, un proiect ce a deschis drumul în domeniul roboticii pentru mulți tineri talentați din România.

„Totul a pornit de la Victor, băiatul meu cel mare, care de mic era foarte pasionat să meșterească, și îi căutam un loc în care să-l pot duce să-şi folosească toate abilităţile tehnice. Am găsit un profesor care făcea robotică într-un garaj din Voluntari și după ce l-am dus o dată acolo, nu a mai vrut să plece. Ne-am petrecut multe weekend-uri acolo. Era o echipă de copii care făceau roboţi şi mergeau la concursuri prin lume. Am ajuns mai apoi să sponsorizăm echipa aceea, pentru că nu toți părinţii aveau bani pentru biletele de avion spre Coreea de Sud, Rusia etc.

Asociația non-profit Nație prin Educație este un deschizător de drumuri în domeniul roboticii în România – începând cu anul 2016, noi am adus în țară „FIRST Tech Challenge”, în cadrul celui mai mare program educațional de robotică pentru liceeni din România.

Asociația a oferit pe parcursul acestor ani suport, mijloace și resurse financiare pentru echipele de robotică din România. Prin eforturile noastre, astăzi peste 3000 de liceeni și 400 de mentori, din 73 de orașe din România construiesc un robot de competiție de la zero, prin mijloace educaționale inovatoare”, a mai spus Dana Războiu.