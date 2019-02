Digi 24 se prăbușește!? Val de plecări de la stația TV! Vedeta postului a confirmat demisia în această seară

Plecări pe val la Digi 24! Tudor Mușat, unul dintre principalii prezentatori ai postului, părăsește televiziunea. La fel, alți câțiva reporteri, dar și editori și producători.

Tudor Mușat a plecat de la postul de televiziune Digi 24. Aseară a fost ultima emisiune 24/7 prezentată de Tudor Mușat. Jurnalistul Tudor Mușat era în echipa postului de știri din martie 2014. Înainte de Digi 24, Tudor Mușat a moderat emisiuni la postul Realitatea TV.

„Relatia de colaborare cu postul este bazata pe un contract de prestari servicii intre doua societati comerciale (firma mea si Digi24). Ca atare, o forma de colaborare flexibila. Acest contract a fost bazat pe proiecte care, de-a lungul celor 5 ani, au imbracat diverse forme: „Romania 24”, „24 intr-o ora”, „Impartial”, precum si alte proiecte editoriale punctuale. În momentul de fata nu exista un nou proiect in care sa fiu implicat, ca atare si respectivul contract de prestari servicii dintre parti inceteaza, este suspendat. Daca vom mai avea proiecte comune in viitor ramane de vazut. Cred ca reputatia profesionala, tipul de jurnalism pe care il practic si imaginea mea publica au fost intotdeauna compatibile cu tinuta si stilul Digi24 de-a lungul acestor ani si pot spune ca m-am regasit pe deplin in acest parteneriat”, a declarat Tudor Mușat pentru paginademedia.ro.

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, cele mai multe dintre contractele pe perioadă determinată nu vor mai fi prelungite. Totodată, conform acelorași surse, Digi 24 ar avea în plan închiderea stațiilor locale.