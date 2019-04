Plușica de la ”Puterea Dragostei” a slăbit spectaculos, iar dieta ei este foarte simplă! Ce trebuie să faci

Raluca Marina, sau Plușica, cum o alintă prietenii și fanii emisiunii ”Puterea Dragostei”, a slăbit spectaculos de când a ieșit din casa dragostei. Dieta ei este recomandată de mulți medici, iar pe corpul ei a dat rapid rezultate.

Plușica și-a găsit marea dragoste abia după ce a ieșit din casa ”Puterea Dragostei”, iar odată cu acest fericit eveniment din viața ei s-a gândit să mai facă o schimbare, și s-a pus pe slăbit.

”Nu mai mănânc dulciuri, am renunțat la pâine și nu mai beau suc. În plus, încerc să mănânc sănătos. Altceva nu am făcut. Până acum am slăbit 3 kilograme”, a declarat Marina pentru wowbiz.ro.

Pe vremea când era la Puterea Dragostei, Plușica a avut parte de câteva ironii răutăcioase la adresa kilogramelor ei. După ce a ieșit, ea a reușit să le închidă gura răutăcioșilor pozând sexy într-un piuctorial.