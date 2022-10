Podul din România care nu duce nicăieri. Se termină pe câmp, în lanul de porumb

Multe persoane au rămas surprinse când au descoperit unde se termină un pod din România. Cetățenii din comună sunt mulțumiți, deoarece drumul le permite accesul la terenurile agricole din zonă.

Un pod din județul Cluj a atras atenția cetățenilor din zăno, și nu numai, în momentul în care s-a aflat ce se află la capătul acestuia. Dacă la un capăt se poate observa asfalt turnat, la celălalt capăt va fi nevoie de multă atenție, mai ales dacă ești cu mașina, deoarece ai putea avea parte de o surpriză neplăcută. Podul se termină într-un câmp cu porumb.

Podul care se termină în lanul de porumb

Construcția a fost făcută imediat după Revoluție, pentru a-i ajuta pe oameni să traverseze într-un timp cât mai scurt râul Someș. Podul are o lungime de 120 de metri și o lățime de 7 metri, respectând perfect normele impuse de lege. Deși se circulă pe o singură bandă, acest lucru nu pare să îi deranjeze foarte tare pe șoferi.

În mod normal, podul ar trebui să unească comuna Vad și comuna Câțcău, însă, în momentul în care s-a pus problema construirii sale, cei din Câțcău au refuzat să se implice, deoarece aveau deja legătură cu drumul european din apropiere. Astfel, s-a ajuns în situația în care locuitorii din comuna Vad să aibă parte de un drum plin de gropi, ce nu poate fi asfaltat, deoarece nu există bani în bugetul local.

„Acest pod ne-ar putea ajuta la dezvoltarea comunei. În primul rând, am pornit cu un parc industrial. Odată cu dezvoltarea parcului ne-au fost puse câteva întrebări, printre care și dacă pot ieşi la un drum european cât mai scurt. Atunci am văzut că avem nevoie de un pod”, spune David Prunean, primarul comunei Vad.

O investiție serioasă ar putea aduce foarte mari probleme bugetelor din comunele Câțcău și Vad, așa că toți locuitorii vor fi nevoiți să se obișnuiască pentru următoarea perioadă cu aceste condiții.